時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖
中信啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）昨（29日）老公范姜彥豐爆料婚內出軌棒棒堂「王子」邱勝翊，震撼演藝圈，粿粿和王子昔日的公開互動如今也被一一檢視，尋找有關這段不倫戀情的蛛絲馬跡。有網友發現，今年1月粿粿在Instagram上發出和王子的合照，儘管是工作照，但距離近得引人遐想；更令人驚訝的是，8月竟出現一則短短16字的留言，如今看起來竟完美命中他們的關係現況，讓眾人直呼「這是時空旅人了吧」。
范姜彥豐29日震撼爆料粿粿和王子有婚外情，指出2人今年3、4月一起到美國旅遊，回來之後態度就出現極大轉變，粿粿三天兩頭往外跑，到最後甚至不回家，夫妻關係越來越差，直到他看到粿粿和王子出軌的證據，讓他整個崩潰；他還控訴，由於房子登記在女方名下，工作室的收入也由女方管理，最近幾個月的工作他也拿不到錢。
粿粿反控離婚金額難負擔 王子認超過朋友界線
據悉范姜彥豐、粿粿已在談離婚階段，粿粿反擊稱范姜的說法與事實不符，還稱對方提出的離婚金額超乎她能負擔；王子則坦言他和粿粿「超過了朋友間 應有的界線」，但聲稱「我不是破壞家庭關係的人」，否認蓄意介入，也強調沒有任何不當企圖或預謀。
節目同台結緣 過往合照曝端倪？
回顧粿粿和王子相識的過程，被認為是從《全明星運動會》開始，2人在2021年的第三季節目中分別擔任隊經理和隊長，但當時粿粿和范姜彥豐還只是男女朋友，隔年才正式結婚、同年生下女兒。
引發議論的是，今年1月粿粿在Instagram發出一組和王子的合照，儘管是工作照，但2人接近的程度有如情侶放閃。當時粿粿還寫下：「從運動會開始到現在 一路上不知不覺合作了這麼多，每次都讓我成長不少，謝謝「什麼事都大家一起」的王子勾勾！雖然鬥嘴是日常 但老實說還有好多地方可以向你學習，尤其是不老童顏的秘訣？？（威～伊～）繼續努力吧！」並標記王子的帳號。
今年7月起，粿粿和范姜彥豐開始被傳婚變，但雙方都沒有證實，也沒有人知道王子在這段關係中扮演的角色。然而8月突然有一名網友回到粿粿1月的發文下方留言寫道：「不知道這以後會不會有故事 板凳先放」，怎料如今竟成了神預言！上萬名網友紛紛按讚朝聖，驚呼：「已坐你旁邊🪑」「好厲害👍」「神機妙算」「這是時空旅人了吧」「這裡有未來人啊」。
