時空背景不同？「立委賴清德支持代孕入法」影片被挖出

賴清德(右)不只被質疑曾答應過陳昭姿(左)，甚至自己也曾支持過代孕入法。（合成圖／民眾黨團提供／趙雙傑攝）

代理孕母爭議不斷，前民眾黨主席柯文哲質疑，陳昭姿畢生心願是完成代理孕母法案，總統賴清德也曾答應過陳昭姿，卻不了了之。且賴清德被挖出過去曾力挺代孕，他當年主張20歲到40歲、曾生育過的婦女，只要經檢查及評估適合，就可成為代理孕母，引發討論。

藥師林士峰11日發文指出，代孕是民進黨在野時的理想，不同的是，即使是他們曾經的主張，執政之後，反而變成了反對的阻力。他並貼出新聞截圖，根據《上報》2017年9月29日報導提到：事實上，醫師出身的賴清德，過去擔任立委就曾在2002年提案修法讓代孕入法。賴清德當時主張，20歲到40歲、曾生育過的婦女，只要經檢查及評估適合，就可成為代理孕母。同時，賴清德還主張，讓沒有婚姻關係的「同居男女」也可適用人工生殖，但只限採試管嬰兒等體外授精方式受孕，禁止代孕。

粉專「Next逆襲」則PO出2005年質詢影片，時任立委賴清德表示「其實這方面（代孕、人工生殖）不應該禁止，指定捐贈，行政院也不同意，那我們是同意的，我們是贊成（人工生殖法）的！就建立人工生殖資料庫而言，行政院的版本並沒有這方面的資料，並沒有這方面的意圖或是處置，那我們是認為應該要！這樣的話，以方便利害關係人或下一代，在他們成長之後，有必要的話，可以進行查證。另外，我們跟行政院版本不同，還有建立國家級的精卵銀行。」

網友表示「時空背景不同之術」、「現在的民進黨總是打臉過去」、「2025年的民進黨反對2002年的民進黨」、「在野時，我們提就是我們的功勞；執政時，你們提就不是我們的功勞，當然要先反對到由再讓行政院直接公布變成任內德政」、「努力讓他們在野，就會想起來了」。

