時空記憶流轉 葉素蕊油彩創作個展新竹縣美術館登場

▲「時空記憶」葉素蕊創作個展隆重登場。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「時空記憶-葉素蕊創作個展」即日起至115年1月11日止，於新竹縣政府文化局美術館105展廳展出，特別於今(27日)舉行開幕式。本展以「記憶」為創作起點，藝術家透過對個人成長歷程的回望與沉澱，將生命中所累積的情感、風景與片段經驗，轉化為富含心理層次的油彩作品，呈現時間、空間與記憶在心靈中交錯、流動與重組的樣貌。縣長楊文科表示，誠摯歡迎鄉親前來欣賞，透過藝術感受生命經驗所帶來的深層共鳴。

縣長楊文科說，本次展覽由藝術家葉素蕊領銜展出，她長期以油彩作為主要創作媒材，擅長從日常生活與熟悉的景觀中汲取靈感，並將外在景象轉化為內在情感的投射。其作品並非對現實場景的直接描繪，而是透過色彩、空間與構圖的重新組構，使畫面游移於真實與想像之間，形塑出具有記憶層次與情感深度的心靈景觀。

展覽內容分為：《放失尋憶》、《塹城意象》、《船歌憶啟》、《行旅追憶》與《水憶流彩》等五大系列，共52件作品。雖然題材與表現手法各異，作品皆圍繞時間與空間的交錯關係，以及記憶在現實與心理層面中的轉化。創作過程中，藝術家運用拼貼、層疊、刷白、刮除與留白等手法，使畫面在具象與抽象之間游移，呈現記憶片段被打散、重組與沉澱的視覺結構。

藝術家葉素蕊表示，「記憶對我而言不是靜止的過去，而是一種會隨著時間不斷變化的狀態。創作的過程，就像是在景觀與心靈之間來回穿梭，把模糊卻真實存在的感受慢慢留下來。」她期盼觀者在觀看作品時，不僅停留於畫面的形式與色彩，也能從中喚起屬於自身的生命片段，與作品產生情感上的共鳴。

藝術家葉素蕊長期活躍於臺灣藝術圈，創作歷程穩定而深厚。她曾任新竹市湖畔畫會副理事長，並畢業於臺灣師範大學美術系碩士班西畫創作組。多年來持續投入繪畫創作，作品多次參與新竹美展油畫比賽並獲得優選及肯定，展現其在油彩技法與創作語言上的成熟度。本次展覽不僅是其藝術創作的重要呈現，也邀請觀者在畫面之中重新思索自身與時間、空間及記憶之間的關係，歡迎蒞臨觀賞。