時空錯亂的傷痕記憶！多重矛盾下的白色恐怖受難者秋祭
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會於今（11月8日）下午，在台北市馬場町紀念公園舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，以「銘記歷史 緬懷先烈 兩岸同心 振興中華」為主題，來自全台各地政治受難人家屬代表、來賓上千人參加。中國國民黨新任主席鄭麗文也到場一同追思先烈，反思歷史，以行動證明對民族和解、兩岸和平發展的主張。
秋祭儀式在肅穆莊嚴氣氛中開場，全體與會者向五○年代白色恐怖犧牲烈士默哀、獻花、行三鞠躬禮，並獻唱《安息歌》。秋祭祭文邀請導演、動作演員陳竹音宣讀，指出白色恐佈的歷史應被台灣人重新理解，國共內戰導致兩岸分斷的現實該得到解決。當年犧牲烈士為了反帝、反壓迫，追求階級與民族解放的理想，不該成為島內政治鬥爭的工具，不該成為台獨史觀的遮羞布。
▲「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」自1991年首次舉辦以來，至今已持續34年，歷史記憶與未來展望在馬場町交會。
祭文指出，為救國家、救民族而在馬場町犧牲的烈士包括：反對日本殖民統治的覺醒青年；光復後從大陸來台的進步知識份子與社會運動家；反對國共內戰的本省、外省籍學生、工人與農民。他們是台灣反共戒嚴體制下的犧牲者，也是內戰、國際冷戰的歷史見證者。
互助會總會會長周弘奇致詞指出，當前世局並不太平，區域衝突與核戰爭風險驟升，很多國家和各別政黨並未從中汲取歷史教訓，我們要以此正告：不論任何人任何勢力，只要企圖破壞兩岸中國人的和平生活和發展權利，中國人民都絕不答應！銘記歷史，不忘初心，堅持向著兩岸統一與中華民族偉大復興的光明前景奮勇前進，就是對所有先烈們的最好告慰。
目前兩岸局勢緊繃之際，國民黨主席鄭麗文出席秋祭並向犧牲烈士獻花，這是秋祭自1991年舉辦以來，國民黨主席首次出席。鄭麗文致詞時指出這兩天民進黨與若干媒體故意帶風向，嚴重誤導秋祭的神聖莊嚴性。表示自己2005年剛加入國民黨時，就邀請白色恐怖政治犯陳明忠先生赴國民黨中央黨部，將和解之鑰交給時任主席的連戰，促成後來的北京「破冰之旅」。鄭麗文指出，國民黨從連戰、馬英九以來，一直扛起歷史重責大任、追求兩岸和解，希望以後台灣不要再有「政治受難者」這五個字。
勞動黨主席吳榮元、同時是白色恐怖成大案政治受難人，肯定鄭麗文的發言與兩岸和解路線，表示鄭麗文主席來到馬場町，不只是對受難者的致敬，更是對未來的承諾，「以和平取代對抗，以民生取代意識形態」不只是政治立場，更是歷史的清醒與時代所需的理性方向。歷史會記住，在對抗的年代，有人選擇了和解；在恐懼的時代，有人選擇了希望。
今年政治受難人致詞代表是高齡93歲的范榮枝，1951年因白色恐怖「義民中學案」服刑10 年，致詞時回顧當年受地下黨人姚錦、黃賢忠、黎明華等外省籍老師的啟蒙，學習到進步的人生觀與世界觀。范榮枝表示台灣雖然光復八十年了，但兩岸因內戰而分開的問題還沒有解決，相信天快亮了，犧牲在馬場町的烈士終將獲得安息。
1947年由台灣人士組成的台灣民主自治同盟，因無法到場從北京發來祭文，向在台犧牲烈士、盟友致敬，由互助會副秘書長張曉霖代讀，表示統一之利，澤被後世。唯有統一，方能永絕戰火災禍；唯有統一，方能共用尊嚴繁榮。盼繼承先烈遺志，共推統一大業，讓先烈瞑目，生者無憾，民族復興，指日可待！
「雖千萬人吾往矣！」政治受難人劉建修之子劉復秦代表受難者遺族致詞，勉勵吾輩學習地下黨先輩的精神，指出某些藍營「主流」只要和平、不要統一、反對「一國兩制」，都是陷入「維持現狀」的假命題，兩岸只要不統一，就只能往「兵戎相見」的道路狂奔。
▲現場圖文展呈現血腥歷史。
今年社會代表由釣魚台教育協會創會理事長陳美霞致詞，介紹當年海外保釣人士在國外搶救白色恐怖政治犯陳明忠，及其 20 多位戰友免遭死刑，相信台灣民眾終將覺悟：國家領土主權的完整及統一對保釣、對多數人民是最有利的。青年代表由中華青年發展聯合會的楊詠傑致詞，表示沒有先輩的犧牲，哪有和平的現在，我輩未見其面，卻深受其恩，吾輩定自強，繼承光榮傳統。
秋祭典禮還有和平歌詠隊獻唱《如願》、《走向復興》等愛國歌曲；和平朗誦隊吟誦台灣愛國愛鄉仁人志士所著詩句；活動現場並展出「台灣消失的左眼 歷史圖文展」。活動最後在老政治受難人、家屬與來賓為犧牲烈士獻花中圓滿落幕。秋祭自1991年首次舉辦以來，至今已持續34年，歷史記憶與未來展望在馬場町交會，願沉默的榮耀，不再沉默，民族的記憶與和解，得以在和平中重生。（照片記者張達威拍攝）
