時空錯亂！全球歡慶2026年 這國家竟還在過2018年

根據BBC報導，衣索比亞至今仍使用一套與西方世界截然不同的傳統曆法系統。這項差異源自西元500年，當時天主教會修正了耶穌基督誕生年份的計算方式，但衣索比亞東正教會選擇堅持沿用原有算法，兩套曆法系統從此分道揚鑣。

衣索比亞的新年被稱為「恩庫塔塔什」，意指新年到來與新的開始。與西元曆的1月1日不同，當地新年落在西元曆的9月11日，閏年則為9月12日。今年9月，當地民眾才剛迎接屬於他們的2018年新年，象徵雨季結束、春天降臨，各地舉辦慶祝活動，民眾在採買結束後前往音樂會或現場演出，共同迎接新年的到來。

廣告 廣告

這套獨特的曆法系統將一年劃分為13個月份。前12個月各有固定30天，第13個月僅有5天，閏年則增加至6天，全年仍維持365天。不僅曆法特殊，當地的時間計算方式也與眾不同。衣索比亞將一天分為兩個12小時時段，一日之始為清晨6時，因此國際時間的中午12點與午夜12點，對應當地時間都是6點。

對衣索比亞人而言，在兩種曆法系統之間切換已成為日常生活的一部分。使用當地母語交談時，他們自然採用衣索比亞曆的2018年；改用英語溝通時，則立即切換至西元曆的2026年，形成雙曆並行的特殊現象。這種切換對當地民眾而言毫無困難，不會造成混淆。

儘管與世界其他地區存在時間差異，但這並未對當地人的生活造成太大影響。無論曆法與世界其他地方有多大差異，新年對衣索比亞人而言，始終象徵著更新、希望與團聚的美好意義。

更多品觀點報導

瑞士跨年夜酒吧大火釀40死！香檳仙女棒引爆木造天花板

台北101煙火變煙霧秀！賈永婕無奈：盡力燒烏龜了

