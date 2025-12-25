時至今日仍堅守反光鏡結構的Pentax也許是時候投入無反光鏡設計機身

雖然相機產業在手機攝影表現提升後陷入低迷，但隨著無反光鏡相機在操作性、特定領域的差異化等策略，仍始可換鏡頭相機市場保有一定的熱度；然而在2019年宣示堅守反光鏡架構的Pentax品牌似乎成為這一波相機浪潮中逐漸被時代掩沒的品牌，隨著2025年將結束，也有一些Pentax愛好者紛紛表示Pentax該做出抉擇。

不過若以筆者的想法，以目前的條件，最適合Pentax繼續發展可交換鏡頭相機的做法，恐怕是選擇加入徠卡的L接環聯盟，以L接環作為基礎，搭配可轉接P/K接環的轉接器，藉此延續K接環用戶的產品，而非再固執的死守難以獲得回報的反光鏡結構。

殘酷的現實已經透露即便Pentax再怎麼用心開發機身，也難以從其它陣營用戶爭取到轉換系統的可能，即便是仍堅守反光鏡結構但不得不面臨換機的他牌用戶，恐怕也是優先考慮選擇同樣品牌或其它品牌的無反光鏡新機。

畢竟無反光鏡相機可輕易地透過轉接環相容傳統反光鏡時代的鏡頭，對這些用戶轉換到Pentax反而需要重構鏡頭群，即便有著熟悉的反光鏡結構，但重建鏡頭群的費用，重新熟悉系統介面等，都是難引起他牌用戶轉換的原因，更何況Pentax目前的相機即鏡頭新品價格也並為比起同級無反光鏡相機來的有優勢。

此外，Pentax引以自豪的光學五稜鏡確實有其魅力，但電子觀景窗技術先天的優勢還有不斷進步之下，對於一些使用者而言也非無法取代；電子觀景窗能夠提供局部放大、峰值對焦、額外資訊、暗部亮度提升等傳統光學觀景窗無法達到的功能，加上越來越精細的畫素密度與高更新率，早已動搖許多以往非光學觀景窗不可的用戶。

此外，原本Pentax在反光鏡時代就不是以對焦性能見長，現在就連Canon、Nikon都已經證實無反光鏡系統在新一代技術的輔助下達到不遜於甚至超越以往頂級反光鏡相機的對焦性能，更不用說無反光鏡系統還有著分布更廣、更密集的對焦點，皆是先天受物理限制的反光鏡對焦系統難以達到的。

雖然在國外論壇曾有用戶認為只要師法徠卡M-EV1把K-1改為電子觀景窗就好，但若要轉向無反光鏡設計，繼續堅持使用K接環絕對不是一條正確的路線，因為類似的作法十幾年前的K-01已經示範過，撇除當時感光元件對焦技術還未如今日成熟外，為帶有反光鏡設計的K接環結構仍需保有反光鏡所需的法蘭距，並未能發揮無反光鏡結構的效益。

採用無法蘭距的無反光鏡設計還有個好處，就是可透過轉接環相容既有的PK鏡頭，這也是其它傳統相機品牌自反光鏡設計過渡到到無反光鏡設計所採取的策略，雖然因此失去對接環的主導性，但能夠降低既有用戶轉換到新接環系統的負擔，也會提升用戶的轉換意願。

由於目前相機市場已經不若20年前欣欣向榮，且主要客群已被幾大品牌瓜分，以研發資源相對匱乏的Pentax品牌，倘若要發展可換鏡頭相機，比起自行另闢全新接環，筆者認為選擇採取開放陣營的L接環會是更合適的選擇。

一方面徠卡的L接環已有完整的規範，又是採取開放聯盟，Pentax可省去重新定義接環的必要，專注於機身設計、電子機能等領域，此外也可接軌現行L接環的生態系，為用戶提供更多元的鏡頭選擇，同時也可推出全新的L接環鏡頭，爭取其它L接環品牌用戶選用，反而比起現在死守如一灘死水的K接環有更多機會。

此外，雖然現在可換鏡頭相機的市場已經呈現飽和，不過對於熟悉Pentax操作邏輯的使用者，Pentax仍可在新世代的無反光鏡相機結合其優勢，諸如以少量按鍵呈現便利的單手操作邏輯，還有雖在數位時代已經不算是祕密的數位色彩科學等。

當然從客觀的角度，Pentax轉向無反光鏡系統不代表就能爭取到機會，畢竟無反光鏡相機強敵環伺，各種層級、特色的產品早已有品牌卡位，要從中找尋突破點並不容易，但是以Pentax品牌研發資源有限的前提，如果同樣要豪賭開發新機身與鏡頭，與其死守用戶群難以增加甚至無法阻止流失的無反光鏡系統，選擇從中找尋新機會來的更為實際。

雖然從反光鏡設計轉換到無反光鏡設計勢必會有不同的設計概念，但從概括的技術反而無反光鏡相機少了五稜鏡與反光鏡對焦系統，反而在結構相對單純，且無反光鏡相機所使用的感光元件技術也早已在目前Pentax相機實作，Pentax大可將經典相機產品設計轉化為無反光鏡機身外型，保有品牌特色的同時也吸引過往用戶。

筆者不太清楚Ricoh Image內部還有多少鏡頭光學開發的研發人員，畢竟幾位知名光學設計師早已在Hoya時期出走，但就像前面提到的，在如今單眼相機鏡頭需求大減、且幾乎沒有太多新鏡頭需求的情況，倘若Ricoh Image還有光學開發資源，把同樣的開發資源用在L接環的差異化產品，還更有機會保有生機。

以目前Ricoh的狀況，從使用同一張感光元件的K-3 III停產、GR IV熱賣且還陸續規劃Monochrome機型，不難想像Ricoh內部重GR輕Pentax的情況，尤其12月雖然官方透過線上直播舉辦K接環50周年的慶祝活動，但沒有提到未來規劃也使得K接環系統的未來壟罩不確定性。

目前也不清楚Ricoh如何看待Pentax品牌的經營，畢竟相機部門出乎預期的表現主要還是來自GR相機，而Pentax品牌相機、尤其是可換鏡頭相機，充其量只是維持平盤，在市場並未如2019年預測用戶又回流到反光鏡系統的情況，也缺乏如徠卡的形象(而且別忘了徠卡還是很乾脆地投入無反光鏡系統)，Pentax也許是該好好做出決定了。

