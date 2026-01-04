時薪上看1000元！年前居家清潔超夯 還有缺人

隨著農曆新年將近，家戶開始準備年終大掃除，媒合平台「找師傅」觀察，今年清潔服務需求明顯增長，民眾提早安排居家清潔與搬家回收，也更重視防疫與消毒作業，但年前大掃除價格隨旺季上揚，時薪最高可達每小時1000元

「找師傅」統計指出，清潔需求通常在農曆年前約2個月開始明顯增加，且預約時間逐年提前，從服務類型來看，前3名熱門項目依序為居家清潔，當中包括衛浴、家具與家電基礎清潔，其他則是搬家或大型回收、除蟲與消毒。

「找師傅」說，防疫與消毒服務，今年較去年成長約3成，常見需求包括除蟎、除甲醛等，反映民眾對居住環境與健康的重視。

在價格方面，「找師傅」表示，年前大掃除多以鐘點計費為主，一般居家清潔平日行情約為單人每小時400至800元，隨著年節臨近，可能上調至每小時500至1000元以上。

「找師傅」提到，若需要深度清潔，如浴室水垢、廚房陳年油垢、窗槽積塵或抽油煙機拆洗，施工難度增加，費用通常會再加價約2至5成，清潔時間得視屋況與坪數而定，小坪數住宅平均需3至4小時，2至3房則可能半天至一天。

「找師傅」強調，進入清潔旺季後，整體費用平均漲幅約落在10%至15%，且越接近農曆年，業者仍可能依供需狀況調整價格，建議若希望在年前完成大掃除，應盡早預約；此外清洗冷氣、床墊除蟎、防蟲或特殊消毒，通常不包含在一般大掃除標準服務內。

