時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名

一名駐邁阿密的美國航空機師分享薪資單，曝光機師高收入現況。（示意圖／Pixabay）

一張美國航空機師的薪資單近日在社群平台X（原Twitter）上流出，引發廣泛關注與討論。該名駐邁阿密、駕駛波音737的機長分享自己的年度收入達45.8萬美元，約新台幣1438萬元，網友看完紛紛驚呼「這數字太誇張」，更有人直言「要不是已經工作了，我都想去考飛行執照」。

機師高薪背後壓力也大，網友反應兩極，有人羨慕、有人直呼不敢當。（圖／翻攝自X，@nypost）





紐約郵報報導，從這張被轉載於「Breaking Aviation News & Videos」的截圖可見，這位機師的時薪約360美元（約新台幣1.1萬元），這還不是機師能達到的最高等級。根據美國《Flying》雜誌報導，駕駛大型客機如波音777或空中巴士A350的資深機長，時薪可高達450美元（約新台幣1.4萬元），若以年均900小時的飛行時數推估，年收入突破新台幣1400萬元並非罕見。

廣告 廣告

儘管薪資誘人，不過報到指出，聯邦法規對飛行時數有嚴格限制，包括每日與每月上限。此外，飛行前後的勤務準備、航班間的休息時間，以及是否具備資深職級等因素，也會直接影響最終薪資與工時。美航這名機長的收入正是這些條件綜合計算下的結果。

針對這份機師薪資的社群貼文，社群上的回應也呈現兩極，有乘客就表示，「讓我在3萬5千呎高空安心飛行的人，當然該領高薪」、「當你的性命握在別人手裡，你只會希望那人夠專業、夠值錢」，不少人認為這是對高度責任與專業的合理報酬。

也有不少網友笑稱，「孩子們，去考機師執照吧」、「這薪水太香了」。但並非所有人都羨慕飛行員的生活，有人直言：「就算給我50萬美元，我也不願意面對爛班表、機場混亂、旅客情緒、住飯店、延誤和勞資糾紛，每天像在過戰鬥人生。」

這張薪資單雖然展示了飛行員的高收入潛力，但同時也讓大眾更理解這份工作的壓力與付出。高薪的背後，是高風險、高標準與高強度的生活型態，並非所有人都能承受。

美航波音737機長薪資單流出，年薪高達45.8萬美元，引發網友熱議。（圖／翻攝自X，@aviationbrk）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

強震撼全台！地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」開記者會 本人揭原因