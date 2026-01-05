時薪196元上路！飲料店夫妻算給自己聽 網揭1致命問題

（記者石耀宇／綜合報導）最低工資已於115年1月1日正式調整，時薪由190元調升至196元。政策上路後，一名飲料店老闆在社群平台發文指出，夫妻兩人每天各工作約14小時，若以最低時薪換算，人力成本一天高達5488元，但實際營業額卻常常未達這個數字，引發網友熱烈討論。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

該名老闆表示，他與太太共同經營手搖飲店，扣除租金、水電、原物料及保險等固定成本後，經營壓力相當沉重。他直言，夫妻倆幾乎將自己視為全職勞工投入店務，但不僅沒有年終獎金、沒有特休，連勞保與健保也必須自行負擔，算完帳後只覺得「心酸」，並以自嘲語氣寫下「到底是多賤的體質才會自己開店做老闆？」來形容現況。不過，他也強調並非反對最低工資調升，只是希望每日營業額至少能達到基本營運成本。

根據政府統計，此次最低工資調整，月薪由新台幣2萬8590元提高至2萬9500元，調幅約3.18％，約有247萬名勞工受惠。勞動部資料也顯示，這是最低工資連續第十年調升，時薪自過去的120元、160元、168元、176元、183元、190元逐步提高至196元，反映政府希望兼顧生活成本與勞動者基本所得。

政策上路後，餐飲業者普遍感受到人事成本上升壓力。業內人士分析，目前餐飲業的員工薪資約佔營業額的25％以上，再加上食材成本、租金與營業稅等支出後，實體店面的利潤空間相對狹窄，對小型老闆而言，負擔確實不小。

貼文曝光後，引來網友討論，有人表示同情老闆現實壓力，也有人指出這類經營模式本來就風險高，認為應同步考量小型商家的配套措施，如租金補貼或稅負優惠等。有網友點出飲料店經營的困境不全然來自薪資成本，地點選擇、產品定位與客流管理等營運策略也是決定獲利與否的重要因素；此外，也有過來人分享自身創業經驗，指出長時間工時與低利潤是餐飲業常態，轉型或調整經營模式也是不少店主選擇的策略之一。

