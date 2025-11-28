一時衝動！工程師讓電商機台吐3500元拿了就跑 下場出爐

法官處吳男拘役40日，緩刑2年。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市一名吳姓工程師，利用公司協助替知名電商建置店面的繳費機台，並受託線上管理與故障排除的機會，今年2月間，一時衝動跑到其中一間店商平台門市，利用測試即故障排除的帳號密碼輸入繳費機台，使機台吐出3500元現金，得手後迅速逃逸，門市經理發現異狀報警尋求協助，新北地院日前審理後依竊盜罪處吳男拘役40日，緩刑2年。

判決指出，吳男為某科技公司工程師，而他所屬的公司受知名電商委託，負責建置門市的繳費機，並負責機台的線上管理及故障排除。

沒想到，吳男卻利用職務之便，取得測試及故障排除的帳號密碼後，今年2月24日凌晨，跑到其中一個門市，輸入測試即故障排除用的帳號、密碼進到繳費機台，使機台吐出7張5百元鈔票，得手3500元騎車離去，全案直到該店店長發現報警後這才曝光。

新北地院法官審理時考量，吳男不思以正途賺取所需，竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，誠屬不該，而他身為該電商委託管理繳費機的內部工程師，所為更不足取，考量他過去並無前科，因一時衝動犯案，如今也已離職，並歸還3500元犯罪所得，因此依竊盜罪處吳男拘役40日，緩刑2年。

