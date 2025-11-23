一時衝動！高雄男違停遭取締反誣告警察 下場更慘

高雄一男子違規停車遭取締心生不滿，按鈴控告遭警員毆打，因捏造不實指控被依誣告罪起訴。（翻攝自Google Maps）

高雄市一名陳姓男子因違規停車遭警方取締，與員警發生衝突後被依妨害公務現行犯逮捕。未料，他事後前往醫院驗傷，反向指控承辦警員「毆打他」，經調查後判定指控內容不實，高雄高分院以誣告罪判處7個月徒刑。男子不服上訴遭駁回，判決已確定，檢方將通知其到案執行。

違停被逮心生不滿 晚間赴醫院驗傷

事發於2023年2月11日晚間7點多，陳男將車輛違規停在旗山區瑞峰橋上，遭警方取締時情緒激動，甚至推倒警車，被警方依現行犯帶回並移送橋頭地檢署。檢察官偵訊後，准予交保候傳。

陳男當晚因不滿，約晚間10點便自行前往旗山醫院驗傷。

隔日按鈴控告警員「拳打臉部」

隔天，陳男到橋頭地檢署按鈴控告承辦的黃姓警員，聲稱自己遭拳打臉部、嘴唇受傷。同年7月25日，檢方以證人身分再次傳喚陳男，他依舊堅持遭黃員攻擊。

檢方查無事實 誣告罪遭判有期徒刑7月

檢方調閱資料並比對證據後，確認陳男指控並無事實依據，黃姓員警最終處分不起訴定讞。陳男則因捏造不實指控，依誣告罪起訴，最終經最高法院判處有期徒刑7月定讞。

值得注意的是，陳男當時推倒警車被依妨害公務起訴，僅判刑4月，可易科罰金；然而事後誣告警方的行為，卻讓他面臨更長的刑期，不僅面臨罰金，還必須入監服刑，一時衝動導反倒讓自己惹上2件官司。

