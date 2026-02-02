馮尚玉

夜，沉寂；胸，沉悶。反流，悄悄地吞噬著夜空。

冬至夜已經過去多時，那夜的驚悸，仍舊顫慄。苦澀的流液，比尖椒還辣，嗓子也是火辣辣的疼。和著嗓子的疼痛，那般噁心、那般難受，世上再也沒有。

時間過得好快，又一個春天如期而臨，那夜的折磨，漸漸變成了夜間的胸滿與反流。如同這冬日的天氣，自冬至之後，除了“三九”那幾天，似乎一天比一天冷，如今“五九”天，夜裏一床被還不曾禦寒，這冷，怕與兒時的記憶相差無幾。不同的，只是在這冷而寒的日子裏，見不到雪的影兒。

廣告 廣告

西安，似乎就是如此。夏日特熱，冬日乾燥少雨雪，如今這冬天的那個冷，在西安的十數個冬天裏，的確罕見。

時已接近立春，西安只飄過兩次雪花，也算是見過了冬日雪花的影吧，不知立春之後又該怎樣。

昨天和前天下午，在基本相同的時間段，有一架無人機自西向東而飛，如蜻蜓的飛翔，嗡嗡的，一晃二過。

夜的冷，額頭和眼睛森森的冰，似乎滲到了骨子裏，那般的難受，又是那般的難耐。

立春就在眼前，寒冷是否繼續，只待時間作答。