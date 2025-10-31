時速僅10公里！垃圾車收運擦撞騎士 婦遭「捲車底」送醫

一名57歲的羅姓女騎士於30日傍晚5點半左右在桃園新屋區中山東路一段與垃圾車發生碰撞意外。當時羅姓騎士行經該路段準備回家，遇到垃圾車沿街收運而停在後方等待。垃圾車收運完畢後，兩方同時起步，但在垃圾車右轉時發生碰撞，導致羅姓騎士被捲入垃圾車右後車輪，造成右小腿撕裂傷及右大腿骨折。事故發生後，環境處立即派員協助傷者就醫，並持續關注其恢復情況。

垃圾車不慎擦撞騎士，婦人受困車底。（圖／TVBS）

事故發生當下，羅姓騎士原本停在垃圾車後方等待收運完成，隨後與垃圾車一同起步，並慢慢騎到車輛旁邊。然而，當垃圾車準備轉進車道時，駕駛疑似沒有注意到旁邊的機車，導致碰撞發生。碰撞瞬間，騎士的安全帽滾出，人車倒地，機車部分被垃圾車輪胎壓住。垃圾車駕駛立即停車，附近行人也上前協助，救護人員趕到現場後迅速幫助被困在車底的騎士。

環境管理處副處長賴仟定表示，事故發生後，他們立即指派幹部前往醫院關心傷者情況，並協助處理治療事項，同時也協助將傷者轉往長庚醫院進行開刀治療。賴仟定強調，後續他們會持續關心傷者的恢復治療狀況。

垃圾車駕駛並無酒駕情形。根據環保局的說明，事故當時垃圾車車速約10公里，而騎士車速約30公里。環保局認為，當時司機可能正專注於觀察行人，擔心與行人間距不足3公尺而被開罰，因此在著急轉彎時未能留意到旁邊的機車。雖然雙方速度都不快，但詳細的肇事原因及責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

