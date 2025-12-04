時速破百撞斷電桿！駕駛詭異拒救援狂奔200M 頸部濺血倒臥農田搶救中

記者潘靚緯／苗栗報導

苗栗後龍一名54歲男駕駛，不明原因高速撞上電桿，車輛翻落農田。(圖／翻攝畫面)

苗栗縣後龍鎮一名54歲詹姓男子，今(4)日一早獨自開車，沿溪州路由北往南行駛，行經勝利街附近時，高速撞斷一根電桿，當救護人員與警察到場時，男子不明原因棄車逃跑，最後倒臥在距離現場200公尺的農田，被發現時頸部血流如注，身邊還有一把利剪，送醫後一度沒有呼吸心跳，經搶救轉院台中，恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。

電桿底座遭撞斷，轎車車頭幾乎全毀，輪胎與車身脫離、變形。(圖／翻攝畫面)

消防局指出，今(4)日清晨7點半左右接獲通報，後龍鎮溪洲里溪州路、勝利街附近有轎車自撞電桿事故，當救護人車抵達時，電桿底部基座被撞毀，轎車側翻墜入農田，車頭幾乎全毀，前半部輪胎直接脫離車身，男駕駛自行下車後，一見到救護人員，竟不明原因拔腿轉身逃跑。

男駕駛一見到救護人員抵達，竟棄車逃跑，最後在距車禍現場200公尺處，頸部失血倒地。(圖／翻攝畫面)

警方隨後抵達在附近展開搜索，在距離現場200公尺的農田裡，發現男子倒臥血泊中，身旁有一把利剪，頸部受到重創，大量失血，救護人員緊急加壓止血，送往苗栗醫院急救，過程中男子一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，目前轉送台中榮總搶救。

據目擊民眾表示，男子撞上電桿前，時速可能超過100公里，幾乎沒有煞車，朝路邊3根並排的電桿衝撞，撞斷電桿後，連人帶車掉入邊坡農田，警方查出，車禍發生之前，男駕駛刻意拔除轎車行車紀錄器電源線，動機不明，詳細肇事原因有待進一步釐清。

