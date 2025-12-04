時速破百撞斷電桿！駕駛詭異拒救援狂奔200M 頸部濺血倒臥農田搶救中
記者潘靚緯／苗栗報導
苗栗縣後龍鎮一名54歲詹姓男子，今(4)日一早獨自開車，沿溪州路由北往南行駛，行經勝利街附近時，高速撞斷一根電桿，當救護人員與警察到場時，男子不明原因棄車逃跑，最後倒臥在距離現場200公尺的農田，被發現時頸部血流如注，身邊還有一把利剪，送醫後一度沒有呼吸心跳，經搶救轉院台中，恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察中。
消防局指出，今(4)日清晨7點半左右接獲通報，後龍鎮溪洲里溪州路、勝利街附近有轎車自撞電桿事故，當救護人車抵達時，電桿底部基座被撞毀，轎車側翻墜入農田，車頭幾乎全毀，前半部輪胎直接脫離車身，男駕駛自行下車後，一見到救護人員，竟不明原因拔腿轉身逃跑。
警方隨後抵達在附近展開搜索，在距離現場200公尺的農田裡，發現男子倒臥血泊中，身旁有一把利剪，頸部受到重創，大量失血，救護人員緊急加壓止血，送往苗栗醫院急救，過程中男子一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，目前轉送台中榮總搶救。
據目擊民眾表示，男子撞上電桿前，時速可能超過100公里，幾乎沒有煞車，朝路邊3根並排的電桿衝撞，撞斷電桿後，連人帶車掉入邊坡農田，警方查出，車禍發生之前，男駕駛刻意拔除轎車行車紀錄器電源線，動機不明，詳細肇事原因有待進一步釐清。
更多三立新聞網報導
酒醒被叫起床翻臉爆打酒友 彰化69歲翁頭遭重擊倒臥血泊、昏迷指數6
彰化人妻婚內出軌生下雙胞胎！反控前夫家暴才劈腿 法官不信判賠80萬
油門催太猛翹孤輪暴衝 彰化騎士死命狂拉「機車90度滑行」驚險畫面曝
台中第3家Costco將落腳海線 盧秀燕證實：台中精機舊址提交用地審查
其他人也在看
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 82
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 41
開車開到被毒死，車主家屬向Ford提出訴訟，指控C-Max Hybrid車內散發毒氣導致死亡
通常只聽過開車會因超速、碰撞等因素而死亡，從沒聽過開車會開到中毒死亡，美國就發生一起Ford C-Max Hybrid毒死駕駛案件，不是車主在密閉車室吸一氧化碳，而是車內散發毒氣致死。向來只有聽過開車會因超速或碰撞死亡從沒聽過被毒死，在車室車窗緊閉吸入一氧化碳死亡不算，美國就發生一起駕駛因Ford C-Max Hybrid散發毒氣而死案例，而家屬也向Ford提出訴訟。 2023年一名C-Max Hybrid駕駛在停等紅燈時昏迷，事後經法醫證實該名駕駛死於硫化氫中毒，硫化氫為劇毒，只要吸入少量就會致死，但為何C-Max Hybrid會有硫化氫？由於開車被硫化氫毒死實在太過離奇，因此家屬請律師向Ford提出訴訟，沒想到調查期間真的發現車內存有硫化氫有毒氣體，而來源竟然是車輛油電系統通風裝置脫落，導致硫化氫氣體進入車內造成駕駛死亡，目前案件仍處於家屬尋求賠償階段。 一名C-Max Hybrid駕駛停等紅燈昏迷死亡，調查後發現死於硫化氫中毒。調查發現C-Max Hybrid電系統通風裝置脫落導致硫化氫進入車內。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 7
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 22 小時前 ・ 17
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？
第六代Toyota Rav4中國大混戰！價低已經是常態，終身保固才是賣點？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 1
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 12
港大火頭七悼念 港府設委員會徹查 卻叫停志工救災
香港宏福苑大火今天(12月2日)頭七，但死亡人數仍隨著火場清理工作的推進而持續攀升，週二來到156人死亡。官方坦言因為火場高溫燒了太久，部分遺體恐已成灰燼，這讓失聯的30名外傭恐將生不見人，死不見屍。港府宣告喪生外傭將獲得約80萬港幣，大約322萬元台幣補償。每個災民家庭則可得到5萬港幣的生活津貼，但不少受災戶至今無人聞問。因為香港與兩個多月前花蓮出現「鏟子超人」一樣，大火後都有大批民眾自發擔任救災志工並提供物資，但港府擔心民間團體串聯引發不穩，勒令全面暫停，只能由官方組織協助救災。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
殺價買車／Toyota C-Cross衝第一 全年十大瘋賣車款曝光
2025年1-11月台灣新車掛牌數來到36萬7133輛，車款看似有百百款，但「暢銷排行榜」卻是一場單方面的屠榜。十大熱賣車款累積7萬8612輛，足足占掉整體市場的4成，當中，和泰汽車傲然於頂流，Toyota靠一己之力包下五個名次，再加上Lexus NX的第六席，在車界，簡直是「一家公司屌打全聯盟」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 1 天前 ・ 107
瞄準主流市場！Kia EV2量產版將現身 小尺寸電動休旅大有可為
Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，繼EV6、EV9等車款成功搶佔市場後，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。儘管EV2概念車已在今年初的Kia EV Day上首次亮相，但其量產版本預計將於1月9日在比利時布魯塞爾車展上進行全球首發，這意味著這款小型電動車已從設計藍圖走向現實。Kia此舉明確展示了其透過涵蓋各種尺寸產品，實現在全球電動車市場全面佈局的野心，並預計在歐洲製造，以滿足當地客戶的需求。Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。從Kia釋出的預告圖片中，儘管車輛披著神秘面紗，但仍能觀察到量產版EV2在設計上盡可能忠於概念車。它保留了概念車方正的車頭、腰線上的獨特折角、略帶運動感的車頂線條以及車尾的擾流板，整體輪廓與結實的比例都未有太大改變。然而，為了符合嚴格的碰撞法規，可以預期量產版將不可避免地做出調整，例如前懸看起來會更長，並且將採用傳統的B柱設計，這都是概念車轉化為道路可行車輛的必然取捨。 儘管官方尚未公佈確切的動力和續航規格，但我們可以根據Kia其他入門級電動車的配置進行合理推測。ECarture 車勢文化 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 44
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 14
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
【改裝實戰】 Kia Carnival奢華黑化內裝改造 媲美豪車內裝等級
現今當紅的正七人座MPV車款-Kia Carnival，憑藉著寬敞乘坐空間、豐富主被動安全配備、高科技感內裝與充沛扭力輸出等優勢，在國內MPV市場中取得一席之地，而近日就有Kia Carnival車主想要提升愛車內裝等級，尋求高雄韓系車專改店-車之王的協助，進行全車內裝黑化與奢華配備的改造，改裝效果如何呢？車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
Cayenne Electric電動休旅 展示了保時捷未來的科技化內裝
保時捷（Porsche）將於今年年底發表全新純電休旅Cayenne Electric，今日官方網站公布它的內裝設計，保時捷稱Cayenne Electric重新定義了內裝體驗。提供更高的乘坐舒適度，座艙提供個人客製化的可能性更大，同時結合全新的數位操作概念以及保時捷有史以來尺寸最大的顯示螢幕。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了"
地方中心／綜合報導新竹竹北驚傳一起殺妻案。一名82歲老翁，疑似有被害妄想症，竟拿鈍器，攻擊太太的頭部，還有多處瘀青，事後還自己打電話報案，說「我打傷老婆了」，新竹地檢署認為，老翁罪嫌重大，有逃亡之虞，已經聲請羈押獲准。平靜住宅區，居然發生殺妻案，一名82歲老翁拿鈍器敲打太太頭部，導致對方頭破血流，老翁還打電話自首，說「我打傷老婆了」，不過，警方到場時，發現太太頭部多處瘀青，已經明顯死亡。民眾：「就是老公把老婆給殺了，（有聽說為什麼發生這樣的事情）不是很清楚，後來就很少看到那個阿伯，（有聽說夫妻感情怎麼樣）還好。」竹北８２歲老翁失手打死老婆後，打電話自首說「我打傷老婆了」（圖／民視新聞）事發在新竹竹北，老翁疑似有被害妄想症，懷疑太太要傷害他，3號凌晨可能情緒失控，才會失手打死太太，檢查官將進行相驗，了解確切死因。新竹地檢署主任檢察官黃振倫：「被告經檢察官訊問後，認其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項，刑法第271條第1項的家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，並認其有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。」檢察官相驗確認確切死因（圖／民視新聞）地檢署認為，老翁罪嫌重大、而且有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，進一步釐清真相。原文出處：新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了" 更多民視新聞報導韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶民視影音 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話