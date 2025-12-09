「時速逾25公里斷電」…電動自行車新規上路 引發熱議

中國新版電動自行車強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（2024）的實施過渡期近日正式結束，「交通安全與車輛實用性如何平衡」持續引發網絡的討論。

中新社報導，據工業和信息化部數據，當前中國電動自行車社會保有量約3.8億輛，相當於每4個中國人就擁有一輛。據公安部數據，電動自行車肇事導致的交通事故在城市道路交通事故總量中約占10%。

央視報導，從樓道裡突然起火的電池，到馬路上飛馳而過的改裝車，每一起事故背後，都牽動著公眾對出行安全的擔憂。因此，新版國家標準在延續2018版標準安全框架的基礎上，進行了全面優化升級。

在安全性能方面，強化了防火阻燃要求，縮短了煞車距離，完善了防篡改設計；在使用體驗方面，合理調整了整車重量參數，提升了續航能力，取消了使用率較低的腳蹬裝置，使產品更貼合實際出行需求。

新標準實施以來，一些調整亦引發社會熱議。截至目前，全網相關信息近38萬條，「電動車時速超25公里就斷電」等微博話題累計閱讀量超1.3億。

工信部消費品工業司相關負責人表示，目前全國已有100餘家企業的600餘款新車型通過CCC認證，正在陸續投放市場。絕大多數產品都能滿足消費者需求，個別企業因對標準理解不夠全面，導致部分產品體驗不佳，已指導相關企業抓緊優化產品設計方案。

紅星新聞評論指出，新國標切換是一項系統性工程，生產標準的宣傳、生產工藝的完善、銷售渠道的適配、消費心理的建設等，都需要同步推進。

澎湃新聞表示，新規實施後，需在動態中不斷完善，在安全與便利之間找到更被普遍認可的均衡點，使規則真正融入社會運行的日常邏輯。

