時速178追嫌犯！ 海巡署破4大毒案 市值10多億元

海巡署偵防分署，17日舉辦「查獲貨櫃走私及製毒工廠記者會」，展示了4個案件，一共破獲了10多億的毒品，偵查人員在過程當中，一度還以時速178來追緝嫌犯，今日記者會中，偵辦人員也親口敘述，當時過程。

特勤人員荷槍實彈，手持盾牌衝入鐵皮屋，壓制多名男子趴在地上，雲林查緝隊查獲市值2億元的毒品（圖／TVBS）

海巡署偵防分署於17日舉辦記者會，公布四起重大毒品案件的查緝成果。現場特勤人員重現了執法過程，荷槍實彈、手持盾牌衝入鐵皮屋，嫌犯見狀企圖從後門逃跑，卻發現已被大批刑警包圍，最終只能趴在地上乖乖就範。在雲林查緝隊的行動中，成功查獲市值高達2億元的毒品。

偵查人員在圍捕過程當中，一度還以時速178來追緝嫌犯，最後開車將嫌犯駕駛的小貨車前後包夾，並壓制逮捕嫌犯（圖／TVBS）

海巡署偵防分署副分署長劉志慶表示，此次查獲的毒品成品、半成品及原料合計約有3.4公噸，市值初估超過14億元。在關口運毒案部分，苗栗查緝隊與基隆關共同查獲的「喵喵」先驅原料，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上。

苗栗查緝隊副隊長徐麗娟分享了驚險的追捕過程，她提到執法人員原本在西濱橋下埋伏，準備追查運毒集團的車輛。當嫌犯企圖逃逸往西濱方向逃跑時，執法人員以時速178公里的高速追趕，最終成功攔截嫌犯。

海巡署偵防分署查獲貨櫃走私及製毒工廠記者會，公布4個案件，一共破獲了10多億的毒品（圖／TVBS）

海巡署今年成績斐然，已偵破七起海上重大走私毒品案件及兩起貨櫃走私毒品案，共查獲各級毒品7236公斤。此外，還破獲五座內陸製毒工廠，查獲各級毒品總計2042公斤及大麻成株481株。這些成果再次證明，違法犯紀者終將難逃法網制裁。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

