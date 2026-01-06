時速185狂飆國道！廣末涼子追撞前車致友人骨折 判罰70萬日圓

廣末涼子依「過失駕駛致傷罪」遭判罰70萬日圓罰金。（翻攝自廣末涼子IG）

日本知名演員廣末涼子去年於靜岡縣掛川市新東名高速公路發生嚴重追撞車禍，近日裁決結果出爐。掛川簡易裁判所已於上月23日正式下達略式命令，針對廣末涼子依「過失駕駛致傷罪」判處70萬日圓（約新台幣14萬元）罰金。

整起事件發生於去年4月7日晚間，廣末涼子駕車行經新東名高速公路上行線的一處隧道時，以時速高達185公里的速度狂飆，超速幅度達65公里。由於車速過快，廣末涼子雖在發現前方大型聯結車時緊急踩下煞車，但仍閃避不及直接追撞，隨後撞上隧道牆面，導致同車的一名男性友人肋骨骨折受傷。

廣末涼子在事故發生後的隔日凌晨，曾因在醫院接受治療時涉嫌多次踢擊護理師，遭到警方以傷害罪現行犯逮捕。（翻攝自廣末涼子IG）

廣末涼子在事故發生後的隔日凌晨，曾因在醫院接受治療時涉嫌多次踢擊護理師，遭到警方以傷害罪現行犯逮捕，並於隨後移送法辦。不過，靜岡地檢署在審酌案件輕重及相關證據後，最終對其傷害疑雲給予不起訴處分，僅針對導致人員受傷的交通違規部分，於去年12月22日提出簡易起訴。

面對法院的判決，廣末涼子的經紀公司曾於官方網站公開表示，將會遵從法院指示，盡速履行法律義務並繳納罰金。

