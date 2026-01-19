時速200公里對撞！ 西班牙高鐵共載400人 至少21死100傷

一列準備開往馬德里的列車出軌後，跟對向列車相撞，造成多節車廂翻覆。（示意圖／unsplash）





西班牙發生高鐵重大事故。一列準備開往馬德里的列車出軌後，跟對向列車相撞，造成多節車廂翻覆。兩列車共載有400人，被撞的列車時速高達200公里，造成21人死亡，約有100人受傷。

整節車廂脫離軌道，救護人員緊急救援，另一節車廂歪斜，多個車窗破裂，有乘客從車窗爬出，另一邊消防人員也在持續救出受困民眾，並將傷者協助送醫。記者：「列車上至少有300名乘客，部分乘客已自行下車，主要是前幾節車廂的乘客，出軌的是最後一節車廂。」

西班牙南部阿達穆斯，發生兩列高速列車嚴重事故，一列準備開往馬德里的火車發生出軌事件後，和迎面開來的另一列列車相撞，導致這班列車也出軌。受傷乘客蕾格爾：「我整個人被拋飛，撞到乘客車廂，還是用頭把門撞開的，我一度失去意識。」

乘客諾維莉亞：「我抓住前面的座位，但車廂晃得越來越厲害，最後整個人倒下、翻側，東西全都飛了起來，根本來不及搞清楚，發生了什麼事。」

現場人員：「緊急狀況這代表什麼意思，我們需要大家的配合，如果有人具備，急救方面的知識，請協助留意狀況，並協助照看這個車廂內的其他乘客。」

拍下畫面的民眾表示，他們的車廂沒有受到太大影響，但充滿煙霧，工作人員正在尋找，有醫護背景的乘客。另外也有乘客拍下，民眾開啟手電筒，在翻覆的車廂準備撤離。安達魯西亞衛生緊急情況部長：「目前死亡人數，可能會超過20人，很遺憾，我們不排除還會繼續增加，重傷者很多，目前已有73名傷患在6家醫療中心急救。」

西班牙總理桑傑士和交通部長都發文表示，這是一起相當嚴重的火車事故，正密切關注事態發展。由於一些車廂損毀嚴重，鋼材扭曲變形，救援行動相當困難。

