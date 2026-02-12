時速300公里南北飛奔 畫出台灣高鐵駕駛的獨特風景
台灣高鐵已成台灣民眾南來北往不可或缺的交通動脈，列車長和服勤員的貼心服務也經常受人稱頌，而肩負列車行駛安全的關鍵人物–高鐵駕駛也在日前罕見曝光，讓外界得以一窺這項工作的獨特風景。
想駕馭高速列車？ 通過門檻僅5%
台灣高鐵自2023年起攜手中科院研發製造「駕駛自學模擬機」，並於今年1月22日於北、中、南運轉中心正式啟用，過去必須前往桃園運務大樓才有辦法使用模擬機練習及測試的高鐵駕駛或學員終於可以不用往返奔波，只要利用備班或勤務空檔即可自主練習操作。
高鐵駕駛管理課副理鄭人豪指出，目前高鐵共有200名駕駛，另有16人在訓練中。新增4台自學模擬機後，每名駕駛至少可因此增加3倍半的練習次數，每年達30次以上，以精進列車遇到斷電、或空飄物卡住電車線、或人員入侵等突發事故或異常事件、甚至遭遇複合性災變時的運轉技巧，確保旅客安全。
鄭人豪也透露，其實要成為高鐵駕駛的門檻非常高，包括須通過被應用在考驗機師的魔鬼級「維也納測驗」，而且只有1次補考的機會。他說：『(原音)我們成為駕駛之前必須要有課堂訓練、然後模擬機的訓練、以及我們實車的一個訓練，最後會有鐵道局的學科考試跟實車的考試。所以每個駕駛訓練期將近要1年的時間，能夠通過的人，以100個人來看的話，大概最後通過率只有5%。因為我們其實對於駕駛的訓練跟檢定有一個嚴格的審核標準，從一開始的筆試測驗，然後維也納測驗、接地測驗、到最後體檢，只要在我們內部檢定「不能通過」的話，其實他就跟駕駛是無緣的。』
高鐵駕駛管理課副理鄭人豪指出，要成為高鐵駕駛的門檻非常高。(吳琍君攝)
險遇東南水泥倒塌事件 冷靜護送旅客安全到站
值得注意的是，在現有高鐵駕駛中，男女比例為8：2，男駕駛居多，女駕駛則有30、40人，而且其中一名完全看不出年齡的駕駛林佩瑩，竟然是在高鐵通車元年就從飯店業轉換跑道，進入高鐵擔任了4年列車長後，再通過考試成為高鐵駕駛，迄今已14年。
林佩瑩受訪時表示，列車長的工作和飯店業一樣都屬於服務業，需長時間和旅客接觸並及時處理旅客的異常狀況與「疑難雜症」；但高鐵駕駛面對的則是機器，專業性較高，而且需十分專注，除了監控自己列車螢幕上的畫面，也要全程注意列車外的環境，只要發現軌道上有任何異常，都要即時回報並做出反應，以確保列車準點並維護旅客的安全。
林佩瑩以她在2022年遭遇的東南水泥儲存槽倒塌、壓毀高壓電塔，導致雙鐵清明疏運癱瘓的事件為例，當時她正以200公里的時速，準備在4分鐘後停靠左營站。她說：『(原音)事件發生的當下，扣掉列車滑進車站的2分鐘，我真正能夠反應的時間只有2分鐘。還好我們正線沒有受影響，所以我就是趕快降下集電弓，就是表示說我列車都沒電了，去保護我們的列車；乘客的話，就會覺得欸，怎麼車廂的照明都沒了？然後會只剩下緊急照明。之後，我馬上通知行控中心我做的處置，還有我列車目前故障的狀況，然後我還要請列車長安撫旅客。我確認我的道岔正常之後，是滑進月台，停妥左營站，所以那一台列車是安全地送客人到車站。』
曾在2022年險遇東南水泥倒塌事件，並冷靜護送旅客安全到站的高鐵駕駛林佩瑩受訪說明當下處理的過程。(吳琍君攝)
高鐵指出，高鐵通車後遇到的首起嚴重事故就是2010年的甲仙地震，當時列車在高速奔馳下發生集電弓扯斷電車線，並一路將整排電車線扯斷，降下集電弓不僅是為保護列車，也是在保護整個系統及旅客安全。以0403地震為例，之所以能在5小時內修復，就是因為電車線及系統都沒壞。
長榮空姐轉任高鐵列車長 再傳奇晉身高鐵駕駛
另一名在林佩瑩之後、於2009年進入高鐵服務的洪佳君，則是在長榮擔任空服員4年後決定轉任高鐵列車長，又在2013年考上列車駕駛的傳奇。
至於從空服員轉戰高鐵列車長的原因，洪佳君坦言，擔任空姐是她從小的夢想，可以穿得漂漂亮亮地出國，但現實是這份工作由於時差，不僅對身體很傷，就連心都飄泊不定。她說：『(原音)但我覺得身體倒是其次，重點是我覺得那個心靈漂泊感很重，你會覺得我的心裡在哪裡、我的家就在哪裡；然後再加上其實我常常一出去就是一個禮拜不在台灣，或者是跟家人的聚會，今天一個待命班被抓飛，休假說改就改，原本跟家人的聚會就說沒就沒了。所以我覺得是這種心靈上的飄泊感跟不確定感太重。』
也因此，當高鐵通車2年後，面對這種新奇的運具，加上高鐵列車長的工作和空服員很類似，還能從飛機上一名小小的空服員升級為列車上的「座艙長」，讓洪佳君毅然決然轉換跑道。
洪佳君認為，空服員和列車長的差異是當飛機關上艙門、直到抵達目的地前，旅客所有的需求都是空服員在提供；但列車到站後，會有旅客上、下車，若有緊急醫療需求，也可尋求下一站支援，因此可提供的資源較多。
但後來又為何轉戰高鐵駕駛，則是因為列車組員感情都很好，她也經常聽駕駛分享行駛過程的故事，讓她覺得「很有趣」，最後在同事的鼓勵下成功晉身駕駛，這也讓她看到不一樣的風景。洪佳君說：『(原音)一開始我也會覺得怎麼可能？因為我就是一個女生，然後我又是一路都是走服務業過來的。但是我是覺得，好吧，既然同事大家也都鼓勵說去挑戰試試看，那我就去試試看。對，然後我就發現其實你有試了，至少你的機率會大於0，然後就也很幸運有考上，然後我就發現其實駕駛這個工作真的是很有趣，然後會讓我面對那個層次、看到的世界不太一樣，你看到的是整輛列車、你看到的是整個運轉的安全，然後跟一些故障排除的東西，我覺得很有趣，而且會覺得自己很帥氣！』
從長榮空姐轉任高鐵列車長，再晉身高鐵駕駛的洪佳君受訪說明這段傳奇的人生旅程。(吳琍君攝)
隨著馬年新春疏運來臨，旅客在搭乘高鐵時，也要感謝這些犧牲假期、承擔台灣南北交通往返重任的駕駛，雖然我們看不見你們，但你們的存在，就是全民安心信任的基石。(編輯：宋皖媛)
