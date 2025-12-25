時速97km猛撞…害行人魂斷斑馬線！他「酒測超標3倍」害命判5年原因曝

社會中心／陳弘逸報導

澎湖縣今年9月發生酒駕撞死行人的案件。（圖／翻攝畫面）

澎湖縣今年發生酒駕撞死行人的案件，肇事的蔡姓男子酒測值達每公升0.8毫克，案發當下，認罪並表明願接受裁判，被依法送辦。此案，僅花不到3個月的時間，完成偵審程序，蔡男自首獲減刑，但因刑期超過2年，未能獲緩刑，經審理，判5年有期徒刑，併科罰金30萬元，可上訴，此案也成為當地首宗國民法官判決。

回顧此案，蔡男今年9月24日凌晨2時許，到KTV喝酒後，曾在車上小歇，直到清晨6時37分才開車返回住處，未料，途中行經縣道204線3.58公里處時，將正要過馬路的高姓行人撞倒，造成對方重傷不治。

蔡男肇事後，被警方測得吐氣酒精濃度達每公升0.8毫克，明顯涉犯公共危險罪，遭依法移送。

肇事的蔡姓男子酒測值達每公升0.8毫克，案發當下，認罪並表明願接受裁判，被依法送辦。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，此案經國民法庭評議後，依犯刑法第185條之3第1項第1款、第2項之駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升零點25毫克以上，因而致人於死罪量刑，此外，還查出當時車速達97公里。

法官考量，蔡男肇事後，自首願接受裁判，依獲減刑；他透過辯護人請求宣告緩刑，但刑期超過2年，不符合緩刑要件，不得宣告緩刑。

澎湖地方法院審理後，將蔡男依法判刑5年有期徒刑，併科罰金30萬元，此案也成為當地首宗國民法官判決。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

