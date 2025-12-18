時間對她沒用？47歲徐潔兒回台曝光 網嚇：根本沒老過
記者林宜君／台北報導
經典偶像劇女星近況再掀回憶殺！曾在《海豚灣戀人》中飾演反派的徐潔兒，近日低調返台參加好友婚禮，意外曝光近況，凍齡狀態立刻引發網友關注。曾以《海豚灣戀人》中「沈曼青」一角打開知名度的女星徐潔兒，今年47歲，2008年將演藝重心轉往中國後，近年鮮少在台灣公開露面。近日她為好友高欣欣與李國超的婚禮特別返台，姐妹私下聚會的合照曝光後，立刻掀起熱議。
高欣欣在臉書分享多張聚會照片，並寫下：「好難得的約上了，一起提早過聖誕節，潔兒久久回台，這次看她非常的安穩，談笑中有暖度，真的很替她開心～」，透露多年好友難得重聚，也讓她感到格外珍惜。從曝光的畫面中可見，徐潔兒戴著棕色鴨舌帽、身穿米色上衣，氣色與膚況保養得宜，幾乎看不出歲月痕跡，不少網友直呼「根本像大學生」、「根本沒老過」，凍齡狀態令人驚豔。
不只如此，與徐潔兒因《海豚灣戀人》結識的林韋君，也在社群平台曬出兩人合照，透露對方趁拍戲空檔返台，還到她家短暫「同居」，並送上聖誕禮物小熊貓，林韋君笑說自己則以「鹹酥雞、白酒回禮」，展現多年閨密好感情。徐潔兒2003年在《海豚灣戀人》中成功詮釋心機反派沈曼青，演技深植人心，至今仍是不少劇迷心中的經典角色。轉往中國發展後，徐潔兒陸續參與古裝劇與職場題材作品，在兩岸影視圈皆累積穩定作品與知名度。
