時間彈性又好賺？醫學生休學開Uber 她曝殘酷現實

國際中心／游舒婷報導

美國一名醫學生因為家人過世，為了擔起家裡經濟重擔，她不得不從醫學院休學，希望透過共乘司機的打工增加彈性收入，不過她很快就發現殘酷的現實，這份兼職並不像外界所說的好賺。

醫學生選擇休學跑uber，但收入讓她相當失望。（圖／資料照）

根據《businessinsider》報導，37歲的沃特金斯（Porshaye Watkins）原本在2020年開始就讀醫學院，但外婆過世後，她被迫暫停學業、開始加入Uber與Lyft成為共乘司機，希望藉此增加彈性收入。

不過，沃特金斯很快發現，這份工作並沒有如外界所說的「一周能賺上數千美元」，因為最賺錢的時段多落在深夜，但那正是她必須讀書與照顧家人的時間，加上她剛開始透過Lyft租車，每週租金約300美元，連同押金、稅費與保險後，一個月支出超過1,000美元，遠超過她的負擔，部分車程甚至僅支付2至3美元報酬，使她不得不在今年改為購買自己的車輛。

為了支付各項開銷，她有時一週必須開車長達55小時，長時間久坐及不規律的休息，也讓她的身心健康受到影響。她指出，許多共乘司機為追收入而犧牲睡眠，反而增加夜間行車風險。近一年來，她逐漸認知到開車接單並非長期可行的兼職模式，相較之下，擔任代課老師反而成為目前最穩定、也最能維持生活的選項。

報導指出，沃特金斯預計明年1月重返醫學院完成最後一年課程，但她坦言，共乘平台的收入不穩、成本高昂，讓她對這份被視為「彈性副業」的工作感到失望，也反映許多依賴共乘平台維生的兼職者，正面臨相同困境。

