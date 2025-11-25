時間怎麼越來越快？心理科學分析這原因

▲透過療癒紓壓、探索潛能，參與者可以更認識自己、傾聽自己、照顧自我。（記者廖美雅翻攝）

【記者 廖美雅／綜合 報導】根據《Time Perception and Age》，PubMed 論文的一項研究請233位健康受試者（分為15–29歲、30–49歲、50–89歲三組）腦中默數120秒（2分鐘），結果發現：15–29歲組：平均估計114.9秒、30–49歲組：平均估計92.4秒、50–89歲組：平均估計86.6秒。研究人員指出，這與我們對外界刺激的感知有關。小時候，每一天都是新鮮而深刻的體驗：第一次的長途旅行、第一次夏令營跟朋友一起過夜、第一次看了一場深刻的表演。這些「第一次」會刺激大腦分泌多巴胺，讓時間感覺既漫長又充實。

廣告 廣告

隨著成熟長大，壓力負擔、生活一成不變、外界刺激減少，身體分泌多巴胺的頻率也降低，大腦累積的「事件標記」變少，人們開啟習慣想著未來的事情，不再專注當下。於是，一個月、一年，似乎都一下子就過去。想要讓時間感覺變慢，不妨 放輕鬆去注重自己的感受、嘗試新事物、持續自我成長，既能豐富生活，也可能讓時間感覺變慢。

票券平台「票票 (PPTiki)」主辦的心理療癒系列活動《享心藝》在11月21日的台灣諮商心理師節後，創辦人林昱芳心理師接續邀請15位專業心理師與療癒專業者共同策劃，內容涵蓋 藝術體驗、書寫療癒、芳療、沙盤、園藝、瑜珈 等形式，活動將於2025年底至2026 年初，在台北、新北與桃園多處心理諮商所同步展開。

主辦單位表示透過療癒紓壓、探索潛能，參與者可以更認識自己、傾聽自己、照顧自我，為日常生活注入新鮮刺激，也讓時間感受更充實、更慢一些。透過《享心藝》心理療癒活動，不僅能讓身心療癒紓壓、探索潛能，也提供了體驗當下的機會。給自己一個小小的暫停，去認識自己、傾聽自己、照顧自我，會發現，時間也能變得不那麼快了。心理療癒系列活動《享心藝》https://pptiki.com