時間拉長還要下鄉 彈劾賴清德就是下一個拚選戰的政治動員工具

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

藍白陣營聯手推動彈劾總統賴清德案，昨（25）日在立法院通過彈劾案提案程序，這結果毫無意外，畢竟二分之一的門檻，能不能通過，早就在藍白有共同提案的想法之時就已決定。

民眾黨、國民黨推動彈劾賴清德提案通過。（圖／民眾黨臉書）

這場彈劾秀，結局大家其實都心知肚明。而發起這場彈劾真正的目的，從來不在於明年5月「通不通得過」，而在於能否把一項註定無法成立的憲政程序，包裝成一場低成本、可長時間操作的政治動員，持續撐起在野陣營的政治聲量。

原因並不複雜。依照現行憲政設計，總統彈劾案必須獲得立法院三分之二以上席次同意才能成立，以目前國會席次結構來看，彈劾案不可能跨越這道高門檻，發起彈劾容易，要通過彈劾，談何容易？換言之，藍白不可能不知道結果，卻仍選擇高調推案，這本身就已經說明，「彈劾」本身並非重點，重點擺明而是為2026選戰而進行的政治操作。

這樣的判斷，並非純屬臆測，身兼民眾黨團總召的民眾黨主席黃國昌，昨天在記者會上就明言，立法院將「授權各黨團在各縣市舉辦說明會與座談會，廣聽社會各界、基層民眾對於彈劾總統的意見」。當這句話出口，彈劾的性質其實已經定調，它不再只是一個在國會內部簡單的辦辦公聽會、聽證會走走過場的程序，而是又再度成為，讓在野政黨政治動員的素材。

這樣的操作模式，就是複製今年的核三延役公投，藍白在今年年中，聯手推動核三延役公投，同樣是以高度情緒化、爭議性的公共議題為號召，當時民眾黨透過說明會、座談會與地方組織，進行實質的政治練兵。公投的結果固然重要，但在那個過程中，更關鍵的其實是動員能力的測試、組織的暖身，以及支持者情緒的維持。

如今，推動彈劾賴清德，幾乎是這套劇本的複製版本，差別只在於這一次換成了彈劾總統這個更高張力、也更具象徵性的議題，而且練兵範圍，擴及到了藍白，因為對賴清德的不滿，是更直接、更好號召的能量。

從選舉節奏來看，這樣的安排也顯得格外精準。依照藍白的安排，彈劾案要到明年5月19日才投票，剛好是賴清德就職兩週年的前夕，也恰巧是2026大選前半年。台灣的地方選舉，無論是縣市長或議員選戰，按照過往經驗，真正變成熱戰，大約是要等到選前半年左右才會開始加溫，在此之前政治動能最容易出現「空窗期」。對藍白而言，彈劾總統正好成為一個可以無縫銜接的政治議題，讓聲量不中斷、動員不降溫，一路撐到520，甚至再往後延伸，為地方選戰鋪路。

只是這樣的政治算計，對整個社會而言，卻顯得格外疲憊，甚至悲哀。在2024年選戰過後，台灣政壇幾乎沒有真正「安穩」過。2024選後，國會就出現不斷的紛亂，2024下半年，柯文哲案成為政治攻防的核心；今年初，綠營發動大罷免，在各地與「公民團體」動員，藍白則回敬核三延役公投，借勢練兵；明年上半年原本看似可以稍微喘口氣，卻又要迎來彈劾總統的政治對撞，隨後無縫接軌地方選戰。

從2024年下半年之後，一件接一件，議題不同但模式卻相同，永遠在動員、永遠在對抗、永遠在算下一步政治利益。當政治人物忙著盤算如何延續聲量、如何占據舞台，真正該被優先處理的公共議題，卻在朝野不斷激化下，正事無法好好被溝通、被處理，只能不斷被往後擠，隨著政治僵局一同卡關。

當整體政治已形成一攤死水、難解之局，「彈劾總統」是在野黨可以使用的一張牌，但刻意安排延長時程，設計出一場場說明會與座談會，以用來作為政治動員的工具，這不只是在消耗制度，也在加深社會對政壇上「只剩鬥爭、不剩治理」的失望感。

更諷刺的是，只為進行政治操作而造成現今的困局，並非單一政黨的責任。2024年至今的僵局，是由朝野陣營輪流以不同議題、不同名義，操作相似的政治動員邏輯所致，以至於當本該好好做事的時間，被不斷拿來進行政治謀算，最終付出代價的，只會是整個民主政治的品質。真正該被檢討的，不是發動這一次彈劾案，而是讓彈劾案等案件，變成政治動員的工具，讓社會都只在無止盡的政治紛亂中打轉。



