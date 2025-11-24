時間永遠停止...這黃金懷錶逾7千萬拍出 成鐵達尼號最貴遺物

美國商人伊西多爾．史特勞斯（Isidor Straus）黃金懷錶以178萬英鎊（約新台幣7335萬元）高價拍出。圖／翻攝自X

1912年自英國南安普敦駛往紐約的英國豪華郵輪鐵達尼號（RMS Titanic），4月10日首航後4天撞上冰山沉沒，造成超過1,500人罹難，震驚全球，同時也是歷史上最著名的船難；其中一名美國商人遺物18K金的Jules Jurgensen懷錶，被歸還回家人手中，最終以178萬英鎊（約新台幣7335萬元）高價拍出。

根據《BBC》報導，1912年4月14日鐵達尼號撞上冰山後，美國商人伊西多爾．史特勞斯（Isidor Straus）見情況危急，要妻子爬上救生艇求生，不過妻子伊達．史特勞斯（Ida Straus）為了守在相伴41年的丈夫旁邊不肯離去，最終雙雙罹難。

事後伊西多爾的遺體在大西洋中被找到，遺物包括一枚18K金的Jules Jurgensen懷錶，是伊達1888年送給他的43歲生日禮物，上面還刻有伊西多爾名字，時間則停留於2點20分，為鐵達尼號沉入海底的那一刻；事後懷錶被送回伊西多爾的家人手中、代代相傳，直到多年才由其曾孫進行修復。

美國商人伊西多爾．史特勞斯（Isidor Straus）黃金懷錶以178萬英鎊（約新台幣7335萬元）高價拍出。圖／翻攝自X

該懷錶一直由伊西多爾家人保存，終於22日在英國以178萬英鎊（約新台幣7335萬元）高價拍出，創下鐵達尼號遺留物品拍賣紀錄；報導指出，伊達的遺體至今仍沒被找回，不過她曾在船上寫的一封信，在拍賣會上以10萬英鎊（約新台幣412萬元）拍出，另外鐵達尼號乘客名單也以10萬英鎊售出，相關遺留物品拍賣總成交額達300萬英鎊（約新台幣1.2億元），拍賣師安德魯（Andrew Aldridge）表示，這表明人們對鐵達尼號的故事「一直保持著濃厚的興趣」。

不僅如此，當時趕赴救援撞上冰山的鐵達尼號倖存者的喀爾巴阡號船長，其金懷錶在去年也被以156萬英鎊（約新台幣6430萬元）的價格售出，令安德魯感嘆「每位乘客或機組人員，無論男女老少，都有一段故事要講，而這些故事在2024年後透過紀念物品得以流傳」。



