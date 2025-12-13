時間流逝不是錯覺！科學證實：地球自轉創半世紀最快，最短一天出爐

大陸中心／程正邦報導

因氣候變化，地球加速自轉，研究證實，在過去幾年地球不斷打破最短一天的紀錄。（示意圖／Pixabay）

微博熱議非虛言：地球真的在加速旋轉

你是否曾感覺到時間好像在不斷加速，一天不如一天長？這個話題近日在中國微博熱搜榜上引發廣泛共鳴。科學家指出，這種「時間過得越來越快」的感受，可能並非單純的心理錯覺，而是有實質的天文物理學依據。

中國科學院國家授時中心與英國國家物理實驗室時間頻率組的研究數據證實，自 2020 年年中以來，地球的自轉速度持續加快，目前已達到過去 50 年來的最快紀錄。這直接意味著，我們所度過的每一個「一天」，實際時長已不足標準的 24 個小時。

據《星島頭條》報導，相關研究指出，在過去幾年地球不斷打破最短一天的紀錄。例如，2020 年 7 月 19 日創下比標準時間快 1.4602 毫秒 的紀錄，而 2024 年 7 月 5 日，地球自轉速度再次刷新紀錄，比標準日快了約 1.66 毫秒，成為有史以來最短的一天。

時間好像在不斷加速並非錯覺，已獲科學證實。（示意圖／翻攝自Pixabay）

冰川融化效應：地球版的花式滑冰原理

究竟是什麼力量讓地球這顆巨大的行星加速旋轉？專家表示，這種自轉速度的短期變化，主要與地球表面質量的重新分佈有關。

據中國科學院國家授時中心黨委書記竇忠科普解釋，這類似於花式滑冰運動員在旋轉時，會收緊身體使轉速加快的物理原理。由於全球氣候暖化導致冰川、冰蓋融化，大量的冰水流入海洋，使地球的質量更集中於中心軸線。當質量向中心聚集時，依據角動量守恆定律，地球的自轉速度便會微幅增加。

不過，專家也強調，這只是短期現象。從長遠來看，由於月球引力的潮汐制動作用，地球自轉速度的整體趨勢仍是逐漸減緩的。

研究發現月球每年都在遠離地球。（示意圖／Pixabay）

科技界的挑戰：閏秒將在 2035 年走入歷史

地球自轉速度的微小變化，對於高精度的時間同步系統卻是巨大的挑戰。為了讓基於原子鐘的「協調世界時」（UTC）與基於地球自轉的「世界時」（UT1）保持同步，科學家引入了「閏秒」機制。然而，閏秒的不規則增加或減少，對金融交易、航天計算及電腦網路等需要極精確時間的系統造成了嚴重困擾，例如 2012 年 Reddit 等網站曾因此發生系統短暫崩潰。

為了解決這個科技難題，在 2022 年第 27 屆國際計量大會（CGPM）上，世界各國政府代表投票達成一項歷史性決議：最遲於 2035 年暫停在官方時鐘上增加或減少「閏秒」。這項決議計劃允許國際原子時與世界時的誤差超過 1 秒，並正研擬新的方案，目標是將誤差控制在 1 分鐘 以內。

儘管我們感到時間流逝加速，背後有地球自轉加速的科學佐證，但從心理層面而言，多接觸新鮮事物、擺脫規律性生活，才是讓大腦感知時間「變慢」的最佳方式。

