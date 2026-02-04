時間淬鍊的名字／細數來時的故事
在娛樂產業快速更迭的時代，「資深藝人」往往被簡化為與年齡畫上等號，卻忽略了這個稱呼真正指向的核心價值——不是年紀，而是累積。他們走過不同媒介與世代交替，經歷產業高峰與低谷，留下的不只是曝光次數，而是一段段被觀眾記住的角色、聲音與情緒。
專題【走過演藝路】聚焦的，正是這群在台灣演藝圈長年耕耘、始終佔據觀眾記憶要角的人物。從戲劇、綜藝到舞台表演，他們以不同形式撐起台灣娛樂文化的底蘊。這些被時間淬鍊的名字，留下的並非單一代表作，而是一段段未必寫得進履歷、卻深深刻進人生的片段。他們仍站在第一線，回望來時路，也持續成為台灣觀眾記憶中不可或缺的存在。
我們精選了10位這樣的藝人，透過深入的採訪，讓讀者們可以窺見在他們的履歷之外，不為人知的故事。以下以他們主要活躍的領域做分類，包括「實力派角色類」陳淑芳、蔡振南、黃仲崑、屈中恆；「綜藝主持類」徐乃麟、董志成、郭子乾；「話題焦點類」白冰冰、蕭薔、楊麗英。
陳淑芳 台灣影視永遠的「媽媽」
甫獲得第62屆金馬獎「終身成就獎」的陳淑芳，是許多觀眾心中最熟悉的母親與長輩形象。她的表演不靠誇張情緒，而是用生活感堆疊出角色重量，讓人一眼就相信。（閱讀全文）
蔡振南 最有台灣味的草根人物代表
蔡振南則以草根、寫實角色著稱，硬底子的演技讓每一個小人物都站得住腳。他的表演像生活本身，不刻意，卻極具說服力。（閱讀全文）
黃仲崑 《影后》王董的鋼鐵人生
以話題台劇《影后》中的王董一角再掀關注，有「鋼鐵大叔」稱號的黃仲崑，從歌手身分出道，活躍演藝圈45年，成為許多觀眾在鏡頭前熟悉的身影。亦正亦邪、角色彈性極高，在不同作品中展現角色的多重可能。（閱讀全文）
屈中恆 精益求精的演員精神
屈中恆以自然、貼近生活的演技，逐漸形塑出「鄰家爸爸」的形象。他對演藝工作要求甚高，坦言：「我對自己的影視作品沒有一個是完全滿意的，我總覺得自己還可以演得更好。」這樣的自我要求，也正是實力派演員最動人的地方——不因資歷而停下，而是不斷逼近更好的表演狀態。（閱讀全文）
徐乃麟 綜藝長青樹的秘訣
人稱「乃哥」的徐乃麟是台灣綜藝節目的長青指標，憑藉穩定的節奏掌控與高度辨識度，成為無數觀眾成長過程中的熟面孔。他對主持工作的理解，既直接也務實：「做節目就是希望能把歡樂帶給大家。」（閱讀全文）
董至成 不設限的演藝人生
董至成以模仿、搞笑為人所知，最知名的角色便是「董月花」，是綜藝節目中不可或缺的輔助型要角，他說：「我沒有給自己設限，即使台下只有一個人，我也會演到底，逗他開心，最重要就是不忘初心。」（閱讀全文）
郭子乾 從模仿天王到最佳男主角
郭子乾憑藉模仿政治人物與深厚舞台劇功力，展現強烈表演能量，在《茶金》中演出「吉桑」，運用自創的「歸零演技」，讓這個角色走入觀眾心裡。對他來說演員是一份志業，他說：「演員若一直想著表演完可以拿多少錢，那真的要趕快轉職，因為表演一定不會專一。」（閱讀全文）
白冰冰 演藝圈大姐大的演藝之路
白冰冰橫跨主持、歌唱與綜藝，人生歷程與舞台形象同樣充滿話題。她始終選擇站在第一線，也對時代變化保持高度敏感：「如何從節目中找出不一樣的特色、如何比別人的內容更精彩，才是王道。」（閱讀全文）
蕭薔 台灣第一美女的自我修養
蕭薔擁有「台灣第一美女」稱號，這幾年雖淡出演藝圈，但偶而仍會在社群平台分享生活，她從模特兒、廣告寵兒，一路跨足戲劇、歌唱等領域，多年來不僅外貌始終如一，也不斷提升自己的身心靈，坦言：「有勇氣去接受一切挑戰。」（閱讀全文）
楊麗英 生活就是一種表演
楊麗英細膩且真摯的演技總是觸動人心，從「蘭陵劇坊」到綜藝節目《連環泡》，以及電影新浪潮時期，這一路洗禮下來的表演經驗，塑造了多個經典角色，在許多資深觀眾心中留下難以取代的位置。（閱讀全文）
他們留下的，不只是名字
這些資深藝人之所以被記住，從來不是因為停留得夠久，而是因為他們在每一個階段，都選擇認真對待自己的位置。無論是角色的重量、舞台上的臨場反應，或是一個世代的集體記憶，他們都已成為台灣娛樂文化不可或缺的一部分。
在流行快速汰換的此刻，他們的存在提醒我們：經驗，並不是被時代淘汰的標記，而是時間累積出的重量。
更多【走過演藝路】專題
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
前夫袁惟仁過世 陸元琪承諾「紅毯替他牽女兒手」
袁惟仁2日過世，享年57歲。前妻陸元琪透露，早在一月初就已聽聞前夫住進加護病房，孩子們也都有前往探望，2日中午左右孩子接到袁惟仁病逝消息，一家三口情緒潰堤。事後，陸元琪也在社群上轉發女兒寫下的文章，並承諾「妳的紅毯，媽咪一定在，我會幫把拔牽好妳的手，幫把拔說：請你好好的愛我的寶貝女兒。」
「酷龍」姜元來曝具俊曄抱友痛哭 紙上寫滿「熙媛啊...」好友一看心碎了
具俊曄前天（2╱2）為愛妻大S（徐熙媛）逝世1周年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」團員姜元來特地來台直奔金寶山墓園追思，昨深夜姜元來在IG分享此行並未事先告知老友，他心疼透露：「好不容易見到的俊曄，瘦到連26年前大S送他的衣服都還穿得下的程度。」
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。