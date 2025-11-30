時間皺褶裡療傷 慈濟人醫會光復往診

@更新稿頭、增加現場音馬太鞍溪溢流重創光復鄉，至今過了兩個多月，然而慈濟關懷不間斷，從 11 月 22 號開始，每周六、日除了在大安村定點義診，同時深入社區逐戶往診，提供當地居民、獨居長者，中西醫、身心科、家醫科等專業協助，期盼陪伴居民盡早走出災後陰霾，重拾平安與希望。

「哪裡不舒服。」

光復洪災過後，居民後續生活，伴隨災後壓力症狀，慈濟北區人醫會中醫師 卓資彬：「長期失眠這個是大問題，失眠的話，你所有的身體都會，都會 出狀況。」

慈濟北區人醫會承擔義診服務，深入社區關懷。慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「上次有來看診 記得嗎，今天拿藥來。」

「妳有失眠嗎，幾乎每天，每天都失眠喔。」

慈濟北區人醫會中醫師 卓資彬：「剛剛看妳的舌相，就真的是有壓力，然後再出來再看一下，容易疲倦 。」

溫柔傾聽，給予協助，「一個穴道按壓一分鐘，這個地方合谷穴。」

獨居長者同樣飽受困擾，透過中醫師和護理師的配合，要讓獨老在家也能獲得照護。光復鄉居民 黃女士：「早上想要去，但頭暈暈的，不敢 腳又不方便，怕半路走一走(跌倒)，不敢出去。」

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「社工的家訪所留下的資料，包括(光復)鄉公所也提供給我們，三十多位的獨老，還有身障者的資料，獨老的部分，我們會特別每天大概，五 六戶 七 八戶，然後來做往診，那因為獨老他的訊息，得到的比較不會那麼充裕。」

慈濟北區人醫會家醫科醫師 陳振芳：「若有需要 我會幫忙，我會幫你處理。」

復原之路漫長，支持災後心理衛生與醫療計畫，不論是定點或往診，人醫會預計用三到六個月的時間，以專業與關懷，陪伴鄉親慢慢走出災後創傷。

