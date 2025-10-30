時間管理大師是她！中配錢麗「5行為」超離譜…染紅華碩控CEO台獨

中配錢麗。取自王浩宇臉書



陸委會副主委沈有忠今（30）日證實，陸配錢麗已於今（2025）年8月遭廢止她的台灣身份與戶籍，回到居留狀態。「錢麗」兩字瞬間登上熱搜，其來頭不小，任職於科技大廠華碩（ASUS）供應鏈部門，也是工會成員，離譜的是，因不滿三立新聞報導華碩，竟指控公司支持台獨勢力媒體，還搬出中國法條，稱華碩已觸犯「分裂國家罪」，讓華碩相當頭痛輯傻眼。

中配錢麗。取自王浩宇臉書

錢麗是台北市勞動局4月29日頒發的優秀勞工代表，第一次躍上新聞版面是在今年3月間登上《鏡週刊》版面，當時週刊踢爆，華碩在2023年7月，由部分員工發起成立工會，錢女也跟著加入，週刊報導其染紅華碩的具體事證。

廣告 廣告

事證1：錢麗看見公司電梯裡的小螢幕播放華碩接受三立新聞的報導，竟洋洋灑灑寫了近千字的「關於華碩支持台獨勢力政治人物及外援媒體企業之調查報告」，並多次上書高層，要求華碩全面下架三立新聞的報導。

事證2：錢女把矛頭指向華碩共同執行長許先越，指控他放任公司播放三立新聞的採訪片段，是允許員工提供華碩的資金資源、以播放新聞的模式進行利益輸送，支持「台獨勢力媒體」。

事證3：錢女更進一步引用中國法律，指控許先越涉嫌觸犯中國《刑法》的「分裂國家罪」，圖謀將台灣從中國分裂出去。

事證4：華碩員工透露，錢女經常發送電子郵件，提醒同事要記住孔子的經典語錄，甚至多次發表「懲治台獨」相關言論，令同事們哭笑不得。同事戲稱錢女是「時間管理大師」，因為她能在工作之餘，精準地監控媒體報導。

事證5：錢女在臉書上經營中國解放軍社團，到處宣揚統戰思想。

今天，立法院外交國防委員會邀請沈有忠進行「我國參加2025年亞太經濟合作會議（APEC）的任務與目標」與「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應變」的專案報告，沈有忠在會中證實，移民署已經於8月25日廢止她的台灣身份與戶籍，回到居留狀態。

更多太報報導

富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光