時間管理大師？小偷吊掛偷漁船 躲海巡塗銷船名

一艘重1200公斤的漁船被整艘偷走。（圖／東森新聞）





全台首例！昨天（6日）在苗栗縣竹南龍鳳漁港，驚傳一艘重1200公斤的漁船被整艘偷走，船主好傻眼，這不只是一台工具，還是撐起一家人生活的夥伴，全靠這艘船。船主立刻報案，還發文求助網友，短短17小時內，眼尖釣友就在新竹新月沙灣附近找到，警方已鎖定對象全力追查中。

遭竊船主：「哎呀，被偷了。」

晚上到海邊伸手不見五指，民眾用手電筒照著海面，船主報案被偷的船就在這。遭竊船主：「連船名都被塗掉了。」

好不容易找到船，想帶走也是個大工程，因為船有1200公斤重，船主趕緊請來超大吊車。整艘船吊到半空壓到樹枝，超怕承受不住掉下來，過程超驚險，但最不可思議的是，這船到底怎麼在一夜之間，被偷走的。

遭竊船主：「半夜2點的時候被吊走啦，是第二天早上，有朋友跟我們講說你船不見了。」

時間回到昨天凌晨2點多，船主到苗栗竹南龍鳳漁港，發現的漁船不翼而飛，立刻報警。下午2點多發文求網友協尋，不到4小時，船主還在派出所製作筆錄時，就接到網友傳來的訊息。有人在新竹竹北新月沙灣附近，發現一艘船名遭到塗銷的可疑漁船。

船主跟警方趕往查看，確認正是自己遭竊的那艘漁船，當晚就連夜將船拖回竹南龍鳳漁港，前後不到17個小時，漁船奇蹟似地失而復得。

記者vs.遭竊船主：「找回來心情怎麼樣？（很謝謝大家當然很開心啊）。」

其他船家：「我們來25年，我來漁港25年沒遇過啊，小東西有（被偷）啦。」

失竊漁船從偷竊點到尋獲點，兩地直線距離21公里，警方追查發現，嫌犯疑似開著失竊漁船在附近水域活動，被海巡發現後加速逃逸，最後才把漁船藏在偏僻水域，等於他在17小時以內把船偷走，逃過海巡法眼，藏船重新油漆，簡直時間管理大師。

遭竊船主：「應該是有計畫性（偷船），而且這一艘不是說你手抬了，你就可以走了。」

警方掌握，一輛在新竹遭竊的拖吊車，很可能就是用來拖運漁船的工具，已鎖定對象全力追查。

