時間軸曝光！頂大學霸台64被丟包遭輾斃 關鍵5分鐘奪命

台64丟包疑點重重，警方透過行車紀錄器拼湊真相。翻攝畫面

25日凌晨發生的台64線快速道路丟包致死案，目前仍然疑點重重，檢警抽絲剝繭，透過行車記錄器還原案發過程，發現死者25歲溫姓替代役男從北市文山區搭乘46歲林姓司機的多元計程車到遭輾斃前全程共約12分鐘，其中關鍵時間軸也曝光，溫男從疑似踢椅背、車門被趕下車後，到遭第一輛車輾過，過程約5分鐘。

此案因為案發路段沒有任何道路監視器，導致偵辦出現困難，警方只能透過林姓司機以及輾過溫男的4輛車的行車紀錄器，來拼湊、還原案發過程，建立時間軸，根據目前警方掌握的資料，溫男案發當晚，大約凌晨2點07分搭乘林男的多元計程車從北市文山區興隆路2段前往板橋長江路一帶，但被趕下車後，於2點19分時遭第一輛車輾過，警方則是在2點22分接獲報案、28分抵達現場。

林男向警方聲稱，在溫男出現踢椅背、車門的行為後，他嘗試阻止未果，後來是對方自行要求要下車，在溫男下車後，他也曾下車查看，發現對方躺在車道上，因此在將車輛開走後約1分鐘，隨即打電話報案，表示有人躺在車道上。

但從監視器錄器的時間回推，車內發出疑似踢椅背、車門以及林男痛罵溫男、要求對方下車的聲音，大約是在2點14分左右，而林男則在19分第一次遭車輛輾過，等於在這短短5分鐘內發生下車、躺地、司機目擊等情況。

不過警方的報案紀錄顯示，是在2點22分獲報、28分趕到現場，與林男聲稱把車開走後1分鐘的供詞並不相符，若依時間軸推算，林男至少已開離現場3分鐘以上才報案。

由於此案案情目前仍然有諸多疑點，包含林男說法與警方掌握的資訊有部分落差，因此警方除將案件改列重大刑案偵辦外，另也將林男車上行車記錄器送往數位鑑識，以求釐清、還原全案真相。



