時間軸更清楚了！粿粿只幫王子發文賀壽 王子生日暗藏定情看夕陽照

近日前啦啦隊成員粿粿婚內出軌王子，風波繼續燒，有網友翻出粿粿Instagram發現，她從2021到2024年，每年都會在自己生日（8月3日）發文慶祝，卻從未在丈夫范姜生日（7月28日）發過任何祝賀貼文。更令人玩味的是，今年4月14日王子36歲生日當天，粿粿卻發文「聽說今天是他的40大壽????（?）祝老闆永遠帥氣」，為公開幫王子慶生。此舉引發網友表示「現在看真的怪怪的」。

而這慶生哏還可以再辦案下去，網友續翻，原來王子早在今（2025）年4月間，36歲生日的隔天，曬出一系列生日照，可能就是在美國拍下的。其中一張，是他與粿粿共看夕陽的背景。王子在4月14日過生日，隔天貼出一系列照片，在一堆與友人合影照片中，包圍了一張與粿粿看著夕陽的背景，接下來則是兩人望向的同一處系列，讓照片說話，當中的定情意味不言而喻。

范姜彥豐透拍片痛陳，粿粿自從與王子在內的友人3、4月赴美旅遊2週後，態度出現明顯變化，開始經常晚歸，甚至曾整晚沒有回來。自己已掌握確切出軌證據後，但對方卻仍不承認。

