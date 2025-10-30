時間軸一次看！林岱樺涉詐領助理費遭起訴 民進黨廉政會3度開會仍無結論

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1400餘萬元，她被起訴後，民進黨廉政會3度開會，仍無結論。（資料照片／李智為攝）

民進黨高雄市長初選競爭激烈，現有立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩和許智傑等4人爭取。林岱樺11月1日將在岡山舉行造勢晚會，同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷昨天（29日）晚間轉發活動訊息，並發文力挺林岱樺，不料卻遭挺綠網友們罵爆。林岱樺因涉詐領助理費遭到起訴，深陷官司風暴，然而自6月下旬起，民進黨廉政會已3度開會，尚未做出停權結論，高雄初選選情恐仍是一片混沌不明。

高雄地檢署調查，林岱樺與其胞弟、弟媳、黃姓會計等人涉嫌在她擔任第7屆至第11屆立法委員期間，以人頭不實登載公費助理的方式，合計詐領1473萬6549元公費助理薪資，因此在6月23日依違反《貪汙治罪條例》等罪將林岱樺等人起訴。



林岱樺遭起訴的隔天、6月24日，民進黨廉政會召開例會，臨時把林岱樺案加入討論，不過當天並未立即作出結論，而是請林岱樺在7月30日到會說明。

到了7月30日，林岱樺首度親赴民進黨廉政會說明，但廉政會仍未做出相關決議，請她再提供詳細證據。

事隔2個多月，10月15日，檢方追加起訴林岱樺胞妹也涉協助詐領32萬餘元的助理費。當天晚間，剛好民進黨廉政會開會討論林岱樺案，林岱樺帶了4大箱資料前往說明，陳述1個半小時，不過，該次廉政會還是沒有做出結論。

廉政會一旦對林岱樺做出停權決定，就會影響初選。對此，廉政會主委邱駿彥先前受訪表示，廉政會從不考慮初選問題，否則立場就會不公正。至於廉政會何時再開會討論此案，邱駿彥則指出，日期未定，看案情發展如何再做決定。

依照民進黨內規，黨員若因案被起訴仍保有初選參選權，一審被判有罪才會被停權，不過，廉政會仍可在其被起訴後提出停權建議，再報請中評會裁決。因此，廉政會如何處置林岱樺案，備受關注。



