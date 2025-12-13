時間過得越來越快並非錯覺 科學證實：地球自轉創半世紀最快

（示意圖／Pixabay）

距離2026年元旦加上今日僅剩19天，最近大陸微博熱搜榜突然出現「感覺時間過得越來越快」，引發許多網友共鳴。然而有科學家指出，這不只是心理感受，今年地球自轉速度自2020年中以來持續加快，目前已達過去50年最快，意味著一天實際上已不足24個小時。

根據陸媒《川觀新聞》、《羊城晚報》報導，「感覺時間越來越快不是錯覺」的討論衝上微博熱搜，原來在中國科學院國家授時中心與英國國家物理實驗室時間頻率組的研究發現，今年7月9日成為有史以來最短的一天，比平常短了1.3至1.6毫秒。今年夏天也是自2020年以來第六次地球自轉加速現象。

有專家表示，地球自轉速度變快，是地球表面質量重新分布的結果，例如全球氣候變暖導致冰川融化，水流入海洋，使地球質量更集中於中心，類似花樣滑冰運動員收緊身體轉速加快的原理。

不過，長期觀察顯示，地球自轉速度整體仍呈減緩趨勢，這是日月潮汐引力長期作用的結果。科普專家、中國科學院國家授時中心黨委書記竇忠表示，「短期自轉加快只是暫時現象，地球轉速長期仍會逐漸變慢。」

地球轉速的微小變化，也影響了「閏秒」的設置。閏秒是為了讓世界標準時間與地球自轉時間（UT1）保持同步而增加或減少的一秒，通常安插在每年6月30日或12月31日。雖對日常生活影響有限，但對需要精確時間同步的系統，如金融、航天及電腦網路，卻可能造成重大挑戰。例如2012年，Reddit因閏秒導致系統短暫崩潰，2015年再次出現類似問題。

因閏秒調整帶來的困擾，2022年第27屆國際計量大會決議，最遲於2035年廢除閏秒，改以「閏分」方式校正，使國際原子時與世界時的誤差維持在1分鐘以內，並計畫提出可持續百年的新協調世界時方案。

總結而言，時間並非恆定流逝，地球自轉微調也證實了這一點。專家提醒，珍惜當下、合理規劃有限時間，才是面對「時間加速」的最佳方式。隨著科技與時間同步技術持續進步，未來人類對時間的掌控將更加精準，也值得持續關注。

