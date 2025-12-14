時間點成關鍵變數！研究：下午3點前癌症免疫治療 死亡風險數據差6成
〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療的時間點，是否與療效有關？據科學新聞網站《IFLScience》報導，一項針對小細胞肺癌(SCLC)患者的回顧性研究發現，在「下午3點前」接受免疫治療的患者，其死亡風險數據顯著低於下午3點後接受治療者，顯示治療時間點可能是一個值得關注的變項。
這項發表於權威期刊《癌症》(Cancer)的研究，由中國中南大學(Central South University)等機構共同進行。研究團隊分析了397名接受化療並搭配「免疫檢查點抑制劑」(ICIs)治療的患者數據。
研究人員將患者依據接受治療的時間分組，結果觀察到明顯差異。數據顯示，若以「下午3點」為分界點，在此之前接受治療的患者群體，其死亡風險數據較晚治療者低了63%；此外，癌症在影像檢查中顯示惡化的風險也相對降低了52%。
報導指出，雖然這是一項回顧性研究(retrospective study)，無法完全排除患者個別差異(如居住遠近、體能狀況)的影響，但研究作者指出，這與過去幾年類似研究的趨勢相符。過往針對黑色素瘤等癌症的研究，也曾觀察到較早接受治療與預後較佳之間的關聯。
對於這種數據差異，目前機制尚不明朗。研究團隊推測，這可能與人體的「晝夜節律」(circadian rhythms，俗稱生理時鐘)有關。由於免疫系統在一天中的活躍度會有變化，過往小鼠實驗曾顯示，當治療時間與免疫細胞活躍期同步時，可能產生較佳反應，但此機制在人體上仍需更多研究證實。
研究通訊作者張永昌博士表示，調整輸液時間是一種低成本的潛在干預措施，若能證實其效益，將對臨床治療方案產生影響。不過報導也強調，這目前仍屬於觀察性結論，且若醫療資源集中在特定時段，也可能帶來醫院運作上的挑戰，其實際應用價值仍待進一步的大型隨機對照試驗來驗證
更多自由時報報導
共艦喊「中國台灣」飛機立即遠離 無線電遭嗆「這5字」網讚爆
健康網》「輕度認知障礙」長者無聲警訊 醫：情緒變化當心
台灣有Costco分店要換地方了！CEO親揭遷址計畫、曝光時間點
沒有甜甜價了！土耳其1水果98％被毀價格瘋漲
其他人也在看
「下廚2習慣」很多家庭都在犯！50歲男得肝癌超後悔
林口長庚醫師廖繼鼎提醒，為了省錢反覆使用炸油、煮完飯就關抽油煙機，恐讓致癌物長期累積，增加肝癌與其他癌症風險。省下少量油錢與電費，可能換來高額醫療代價，專家呼籲別因小失大。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 9
他糖尿病四個月甩16公斤！糖化血色素從14降至5.5
一名39歲工程師罹患糖尿病，糖化血色素高達14，透過每週運動300分鐘並攝取優質蛋白質，4個月內成功減重16公斤，不僅使糖化血色素降至5.5，脫離糖尿病危害，更在7年間維持理想體重。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
奇蹟! 婦人"數百顆腫瘤"2個月全消 陽交大醫院逆轉生機
地方中心／黃富溢宜蘭報導宜蘭有一名婦人，多年前曾罹患肝癌，以及肺部「數百顆腫瘤」，標靶治療也沒效，移動得靠輪椅。但返鄉回到陽交大附醫尋求醫療，短短兩個月腫瘤竟然「全部消失」，創下罕見奇蹟。民視 ・ 1 天前 ・ 15
鄭秀文52歲還是45公斤 餐前先吃4顆水煮蛋！吃太多水煮蛋會怎樣？
52歲的鄭秀文，依舊保有纖細身材與凍齡外貌，讓人幾乎忘了歲月的痕跡。日前鄭秀文在籌備5月演唱會時，曾分享自己維持體態的新祕訣，就是餐前吃4顆水煮蛋。飯前先吃水煮蛋有什麼好處？ 鄭秀文45公斤多年健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 11
日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光
日本人不只長壽、也很瘦，但胃癌、胰臟癌發生率卻不低。怎麼吃才能健康長壽？ 6原因日本人吃不胖 世界旅遊作家溫士凱觀察發現，日本人吃不胖有6大原因，包括：用餐分量少、每餐8分飽、愛吃魚、飲食清淡健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
喉嚨痛不一定是感冒！醫曝可透過「喝水」簡單測試
喉嚨痛是常見症狀，但並非每次都代表感冒來襲！對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，早晨起床時喉嚨疼痛，可透過簡單的「喝水測試」來判斷是否為感冒所致，若喝溫水後症狀明顯緩解，多半是乾燥或其他因素引起，若疼痛持續整天，則可能是病毒感染。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好
太追求養生也不好！營養師李婉萍發文分享，書籍《超級食物裡的毒》談到「草酸敏感」該物質少量攝取沒問題，但吃太多就會與礦物質結合、干擾吸收，甚至破壞細胞功能，長期吃高草酸食物，可能導致頻尿、關節腫痛等。要吃黑豆、杏仁、菠菜補營養可以，但「吃得多」不代表「吃得對」，有時候觀察不適訊號、改變食物組合，也許身體會輕鬆許多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
一人減脂餐／「牛肉菠菜湯」5分鐘上桌！促進消化又補蛋白
這道「牛肉菠菜湯」食材簡單、做法快速，口味清爽，不論當作晚餐或運動後的一餐都很適合。牛肉能補充蛋白質，菠菜富含膳食纖維與鉀質，搭配熱湯暖胃、飽足度也不錯，是不少人在調整飲食時會選的輕食湯品。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 2 天前 ・ 2
李翊君睡不好靠1件事改善睡眠！醫大推：還能調節血糖、防失智
56歲情歌天后李翊君出道多年，近日終於宣布將在小巨蛋開唱，而她為了挑戰自己，不惜增加運動量，跑步、皮拉提斯等，就是為了把體能練好，給觀眾耳目一新的感受。不過運動可不只是體能變好，還有11種好處。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃
饅頭、包子屬於精緻澱粉，消化吸收快，易導致血糖波動、加速飢餓感。營養師林俐岑發文指出，它們當然可以作為早餐吃，但方式要對，建議選全麥或雜糧饅頭且半顆即可、再搭配蔬菜與蛋白質延緩血糖上升、食用時先吃菜，接著蛋白質，最後才是饅頭，搭配細嚼慢嚥延長消化時間、另外，不建議以含糖飲料配饅頭，糖和澱粉一起吃下，血糖負擔大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
1甜食＝神級食物！新研究：吃越多越年輕 有望治療罕病
黑巧克力有助改善大腦、心血管，現在還可抗老化。食安專家韋恩（楊世煒）表示，可可在原產地中南美洲的阿茲特克帝國就被稱為神的食物。研究指出，可可中存在的「可可鹼」，體內濃度較高者的生物年齡低於實際年齡。學者表示，此研究可能為老化研究，甚至為常見的罕病帶來關鍵性的突破。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
腎結石會遺傳！「4類人」高危險群 愛喝茶、久坐都中鏢
根據統計，台灣每10人就有1人是腎結石患者，且男性發生率約為女性的兩倍。腎結石一旦發作，常出現背部、側腹或下腹劇烈疼痛，部分患者還會合併血尿、排尿困難，甚至噁心嘔吐。營養師高敏敏提醒，腎結石不只是生活習慣造成，而是「真的會遺傳」，若本身又踩到高風險行為，更容易在不知不覺中讓結石越長越大。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
20、30歲就「早衰」？醫揭「這三種」NG行為 加速老化元凶！
很多人把「養生」想成退休後的功課：等孩子大了、工作穩了、身體真的不舒服了再來調整也不遲。但從醫學與公共衛生的角度來看，老化從來不是突然發生的事件，而是一條長期累積的軌跡。你今天的睡眠、飲食、運動、壓力與習慣，就像每天往身體裡存入的「健康利息」--存得越早，未來越穩；忽視越久，往往在中年後用加倍代價補繳。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
更年期後看字吃力、眼睛乾？醫揭真相 出現「4大變化」要快就醫檢查
許多女性步入更年期後，會發現眼睛似乎不像以往那麼舒服：閱讀需要更費力、看近物時容易疲勞，甚至會有乾澀、刺痛或異物感。這些不一定只是長時間用眼或自然老化，而是和更年期時荷爾蒙的變化有密切關係。研究指出，乾眼症在更年期後的盛行率明顯上升，但許多人並不知道荷爾蒙波動會影響到眼睛健康，因此常忽略了早期的照護。 女性更年期荷爾蒙下降影響淚液與油脂分泌 易引發乾眼症等眼疾問題 當雌激素與其他性荷爾蒙逐漸下降時，眼表環境也會受到影響。部分研究顯示，更年期女性的淚液分泌與瞼板腺油脂分泌量可能會減少，使得原本保護眼睛的淚膜變得不穩定。當淚水蒸發得太快，眼睛就容易變得乾燥並引發不舒服的感覺，有些人甚至會因為眼表過度乾燥而出現反射性流淚。除了乾眼症之外，台安醫院婦產科暨更年期障礙周輝政醫師說明，更年期也可能與幾種眼睛疾病風險變化有關。白內障在女性高齡族群中較為常見，目前推測可能與年齡增加後抗氧化能力下降有關；雖然並無明確證據指出荷爾蒙變化是直接原因，但更年期後的眼睛確實更需要定期評估。至於青光眼，研究結果目前仍不一致。有些研究觀察到部分停經後女性的青光眼風險略為增加，因此仍建議維持定期眼壓和視神經檢查，以便常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
2歲男童流感併發肺炎！打完點滴回家 4小時後抱回醫院已斷氣
一名2歲的男童因流感併發肺炎，進醫院打完點滴後返家，豈料，四小時後，家屬再抱著男童返回醫院時，人已經無生命跡象，醫護人員全力搶救，依然回天乏術。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃飯也能減肥？最新研究：8種「負卡路里食物」越吃越瘦
想要控制體重卻又不想忍受飢餓感，韓國營養專家提出「負卡路里食物」的概念，指出有8種食物能在增加飽足感的同時，幾乎不為身體帶來熱量負擔，甚至可能出現熱量「入不敷出」的效果，成為不少減重族群的新福音。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
贏過多數同類！醫揭「養生冠軍魚」Omega-3滿滿 2倍輾壓鮭魚
不少人愛吃魚，牠們身上的養分Omega-3有降血脂等好處。先前家醫科醫師魏士航撰文分享，秋刀魚的Omega-3含量幾乎是鮭魚的2倍，同時也多於其他秋天開始盛產的魚類，堪稱秋季「營養冠軍」。如果不方便每天吃魚，也可用「魚油」補Omega-3，但不宜吃太多顆，且服用抗凝血藥物的患者、準備開刀者，應避免食用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「只是肩膀痛」卻演變成肺癌末期！醫示警：2種人務必當心
（記者張芸瑄／綜合報導）一名60歲退休水電師傅，右肩持續疼痛長達半年，原以為是長年勞動造成的五十肩或肌肉拉傷， […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
免住院免塞鼻棉！創新「RPN3 無線射頻後鼻神經手術」 嚴重鼻過敏者福音
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】飽受鼻過敏折磨的黃小姐，不僅睡眠受到干擾，每天口乾、疲倦嚴重影響日常專注力與運動台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話