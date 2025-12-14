時間點成關鍵變數！研究：下午3點前癌症免疫治療 死亡風險數據差6成

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療的時間點，是否與療效有關？據科學新聞網站《IFLScience》報導，一項針對小細胞肺癌(SCLC)患者的回顧性研究發現，在「下午3點前」接受免疫治療的患者，其死亡風險數據顯著低於下午3點後接受治療者，顯示治療時間點可能是一個值得關注的變項。

這項發表於權威期刊《癌症》(Cancer)的研究，由中國中南大學(Central South University)等機構共同進行。研究團隊分析了397名接受化療並搭配「免疫檢查點抑制劑」(ICIs)治療的患者數據。

研究人員將患者依據接受治療的時間分組，結果觀察到明顯差異。數據顯示，若以「下午3點」為分界點，在此之前接受治療的患者群體，其死亡風險數據較晚治療者低了63%；此外，癌症在影像檢查中顯示惡化的風險也相對降低了52%。

報導指出，雖然這是一項回顧性研究(retrospective study)，無法完全排除患者個別差異(如居住遠近、體能狀況)的影響，但研究作者指出，這與過去幾年類似研究的趨勢相符。過往針對黑色素瘤等癌症的研究，也曾觀察到較早接受治療與預後較佳之間的關聯。

對於這種數據差異，目前機制尚不明朗。研究團隊推測，這可能與人體的「晝夜節律」(circadian rhythms，俗稱生理時鐘)有關。由於免疫系統在一天中的活躍度會有變化，過往小鼠實驗曾顯示，當治療時間與免疫細胞活躍期同步時，可能產生較佳反應，但此機制在人體上仍需更多研究證實。

研究通訊作者張永昌博士表示，調整輸液時間是一種低成本的潛在干預措施，若能證實其效益，將對臨床治療方案產生影響。不過報導也強調，這目前仍屬於觀察性結論，且若醫療資源集中在特定時段，也可能帶來醫院運作上的挑戰，其實際應用價值仍待進一步的大型隨機對照試驗來驗證

