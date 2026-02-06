時間點「巧合」！日本前駐中國大使垂秀夫遭爆與中國籍女子涉「雙重生活」

賴清德總統2025年9月24日下午於總統府接見日本立命館大學教授垂秀夫一行。 圖：截自「YouTube」presidentialoffice（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本對中強硬派代表人物、前駐中國大使垂秀夫被爆出疑似在有妻室的情況下，與一名中國出身女性「A子」維持長達10年以上的親密關係，甚至被指長期過著「雙重生活」。日本媒體《周刊郵報》（週刊ポスト）6日報導，垂秀夫頻繁出入「A子」與其子女居住的東京都內高級住宅公寓；且雜誌取得的多張照片顯示，垂秀夫疑似早在擔任外交官時期即與該女子一家關係密切，引發日本外交安全重大隱憂質疑。

報導指出，在高市早苗首相針對台灣有事發表強硬言論、日中關係緊張升溫之際，被中國方面稱為「中國最恐懼的男人」的垂秀夫，卻被拍到週末多次前往「A子」居住的大樓。雜誌曝光2張關鍵照片：一張為室內場景，疑似年輕時的垂秀夫與長髮女子（疑為「A子」）同坐床邊，中間有幼童，三人擺出開心姿勢；另一張為戶外長椅，三人肩並肩微笑合影。照片中的幼童與「A子」現有子女容貌相似，推估拍攝時間約在數年至十年前。

廣告 廣告

雜誌直接向「A子」求證，獲得「只是朋友」的回應，但並未否認照片真實性。報導質疑，若照片屬實，雙方關係恐早在垂秀夫擔任駐中國大使等現役外交官期間即已開始，可能構成日本外交上的重大安全風險，長年未被察覺與處理。

垂秀夫於2020年9月獲日本政府內閣任命擔任日本駐華大使，2023年12月19日提前退休。退休後轉入學界，主要研究與教學「台灣情勢及美中關係」，以學者身份發表對中外交、日中關係、台灣議題等看法；2025年曾2度訪台，9月時曾獲總統賴清德接見。垂秀夫長期在媒體上針對中國議題發表鷹派意見，被視為對中外交重要意見領袖。

雖然垂秀夫現在沒有日本政府公職、自民黨黨職，但緋聞爆料時間點與眾院改選時間點相近。目前沒有明確證據證實訊息為中國情報操作、在野黨洩露或高市政敵爆料，但在距離眾院改選投票倒數48小時的時間點，打擊「對中強硬派」的公信力，削弱高市內閣的對中政策論述，仍舊有被解讀可能有「介選」的政治操作與巧合。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

苦苓憂心高雄淪陷！分析柯志恩「蹲點」已久 警告民進黨要小心

楊宏基觀點》是「開始」而非「結束」！海鯤號淺水潛航成功 戰力之路仍漫長