時隔九年原班人馬重聚！ 四把椅子劇團經典之作《叛徒馬密可能的回憶錄》

華文劇場經典《叛徒馬密可能的回憶錄》重回舞台！這部由簡莉穎編劇、許哲彬執導，於 2017 年首演即一票難求的重量級劇作，將於 2026 年 1 月 29 日至 2 月 1 日在淡水雲門劇場再次搬演。時隔九年，近乎全數原班實力派演員回歸，在愛滋已成為慢性病的「後 U=U 時代」，透過多重記憶的拼湊，帶領觀眾剝離標籤，直視九〇年代歷史真相中關於愛與背叛的生命厚度。

多重記憶與破碎真相：探尋「甘馬之家」的未竟之謎

《叛徒馬密可能的回憶錄》採取獨特的「紀錄片拍攝」敘事框架，引導觀眾進入一場關於歷史的解謎之旅：

劇情主軸： 故事從女子均凡訪談九〇年代愛滋感染者庇護所「甘馬之家」的創辦人親友開始，試圖解開收容所當年突然解散的真相。

主觀歷史： 藉由志工、當事人與創辦人馬密的日記，劇作呈現出歷史並非單一線條，而是由無數主觀且破碎的記憶交織而成。在多重視角下，觀眾將看見社會壓迫、藥物爭議與人性拉扯的複雜面貌。

後 U=U 時代的凝視：從標籤議題回歸「人」的本質

與 2017 年首演時相比，2026 年的臺灣社會在婚姻平權與科學共識（U=U，測不到病毒等於不具傳染力）上已有顯著進步。

導演許哲彬： 再次重製不再是為了「代言」特定議題，而是想看清關於愛、背叛與記憶中難以言說的本質，以更謙卑的姿態面對「發聲」。

編劇簡莉穎： 劇名中的「可能」二字在多年後更顯重量。透過田野調查，她強調歷史真相存在於不同視角的交會點，而非絕對的定論。

原班人馬九年一聚：空間與生命的全新共鳴

本次重製最具話題性的，莫過於首演核心演員的強大回歸：

1.實力陣容： 包括王安琪、王肇陽、竺定誼、林家麒、林子恆、高右恬、曾歆雁、廖原慶、廖威迪，並特別邀請陳以恩新血加入。

2.空間重塑： 針對雲門劇場的環境特性，舞台、燈光及服裝皆全新製作，讓戲劇張力與自然景觀感更佳融合。

3.生命厚度： 演員王安琪感性表示，九年後故事已「長進身體裡」，演員們帶著真實生活的體悟重回角色，展現更勝以往的表演深度。

【演出資訊】購票請洽 OPENTIX

演出時間：

1/29 (四) 20:00

1/30 (五) 20:00

1/31 (六) 14:30、20:00

2/1 (日) 14:30

地點： 雲門劇場（新北市淡水區中正路一段 6 巷 36 號）

主辦： 雲門劇場

製作： 四把椅子劇團

當昔日的恐懼化為日常，我們終於能平靜地回頭望向那段被遮蔽的歷史。《叛徒馬密可能的回憶錄》不只是一部關於愛滋的作品，更是一部關於「我們如何記得」的作品。

