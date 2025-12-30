時隔兩個月 日本首相高市早苗入住首相公邸

日本首相高市早苗，29日一身輕裝，搬入日本首相公邸。

日本媒體報導，日本首相高市早苗，昨（29）日從東京赤坂的眾議院議員宿舍，搬到了與首相官邸相鄰的首相公邸內。高市在擔任日本首相約兩個月之後，終於入住首相公邸。

在日本，首相官邸是首相的辦公處所，而相鄰的首相公邸，則是國家派發給首相的住處。

高市先前就表示，擔任首相之後，會入住公邸；如此一來，她可以隨時掌握任何突發狀況。像是12月8日，日本青森縣發生大地震時，高市從眾議員宿舍搭乘公務車到首相官邸應變，結果交通時間就花了35分鐘。

基本上，首相可以選擇自己的住處，不一定要入住公邸；因為日本民間流傳，公邸有所謂的「鬧鬼說」，像是前首相安倍晉三，就一直住自己家中，而不入住公邸。近幾任首相中，岸田文雄與石破茂都入住首相公邸。岸田文雄在入住公邸後第二天，媒體問他「有沒有感覺到什麼異樣」時，岸田文雄笑著說：是想問他有沒有看到鬼吧，讓大家失望了，他沒有看到鬼，而且睡得很好。