時隔兩年半 人民幣兌美元中間價升破7

（中央社台北23日電）中國外匯交易中心公布，銀行間外匯市場人民幣匯率中間價今天為1美元兌人民幣6.9929元，較前一個交易日中間價7.0019調升90個基點，創下2023年5月以來新高。分析稱，人民幣去年表現落後於一些主要貨幣，目前的升勢更接近是追落後。

綜合陸港媒報導，在岸、離岸人民幣兌美元匯率今天也雙雙升值。2025年底，離岸、在岸人民幣兌美元匯率相繼升破7大關，目前維持在7的上方運行。

中共人民日報引述中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬分析稱，這反映出人民幣匯率在內外因素共振下呈現階段性走強態勢，這一變化是市場供求、政策引導與外部環境協同作用的結果。

廣告 廣告

港媒經濟通今天引述星展香港環球金融市場策略師李若凡表示，人民幣的強勢主要受到資金流向中國大陸市場，以及經常帳盈餘創下歷史新高所推動，而中國央行也不介意人民幣稍為偏強，避免被美國指控操控匯率的同時，也可以推進人民幣國際化。

李若凡認為，實際上，人民幣去年的表現仍然落後於一些主要貨幣，目前的升勢更接近追落後。

中國央行行長潘功勝日前接受官媒新華社的專訪時表示，今年降準降息還有一定的空間，要做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150123