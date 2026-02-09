時隔兩年美國總統再上「超級盃專訪」 川普猛酸民主黨不敢再提物價

美國職業美式足球（NFL）超級盃轉播一直是美國收視率最高的電視節目，甚至在歷史收視率排行前30名占有22個席位。美國總統川普（Donald Trump）於超級盃舉辦、素有超級星期天之稱的周日，接受NBC新聞台（NBC News）年度專訪。川普在訪談中展現高度自信，宣布美國已正式進入「川普經濟體」（Trump economy）時代，並強調他對現階段經濟表現感到「無比自豪」。他更預言，隨著各項投資到位，2026 年的經濟前景將會比現在更加輝煌。



此次專訪由NBC晚間新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）擔綱。值得注意的是，川普自2025年上任後，重新恢復了總統接受超級盃轉播電視台專訪的傳統，打破了前總統拜登（Joe Biden）在2023與2024年連兩年缺席的慣例。

砲轟「拜登通膨」，諷刺對手絕口不提物價

川普在訪談中明確表示，他願意全面承擔當前經濟狀況的成敗責任。他指出：「目前有高達18兆美元的資金正在流入美國進行投資。全國各地到處都在興建工廠、電廠，數以千計的企業正蓬勃發展。美國現在發生的榮景，是前所未見的。」川普引用數據指出，在其領導下，美國國內生產毛額（GDP）已成長達 5.6%，證明其政策已初見成效。

針對選民最關心的生活成本問題，川普也對民主黨展開強力抨擊。他指出，過去幾年在「拜登通膨」（Bidenflation）的陰影下，民眾生活苦不堪言，但諷刺的是，隨著經濟主導權易主，那些曾造成通膨問題的民主黨人，現在卻對民眾最在意的「生活負擔能力」（affordability）一詞絕口不提，顯然是想迴避過去的執政包袱。

「在過去四天內，民主黨人完全不敢觸碰『物價負擔』這個話題，」川普在專訪中直言，「爛攤子是他們捅出來的，而我接手後正在收拾殘局。」他強調，隨著「川普經濟」正式接管市場，物價與購買力正趨於穩定，這也是對手集體失聲的原因。

期中選舉保衛戰：推動《SAVE法案》改革投票制

隨著期中選舉臨近，儘管歷史規律顯示執政黨往往會在期中選舉失去國會多數席次，但川普對此顯得氣定神閒。他將重點轉向推動名為《拯救美國法案》（SAVE Act）的選舉改革立法，試圖強化選舉公正性。

川普詳細說明，《SAVE法案》目的是將選民身分證（Voter ID）驗證、公民身分證明制度化，並嚴格限制通訊投票僅限於患病、軍事人員、身障及身處海外等特殊情況。

「我們必須在投票制度上做點什麼，」川普表示，「民調顯示，即使是在民主黨選民中，支持選民身分證制度的比率也高達82%。我指的不是民主黨政客，而是基層民眾。」他進一步列舉了國家強大的三大要素：強固的邊境、公正的媒體以及「杜絕作弊的選舉」。川普承諾，他將親自督導這些改革的落實，確保未來選舉的公信力。

