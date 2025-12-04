時隔四年普京首次訪印 發出怎樣的信號？

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京周四抵達印度進行為期兩天的訪問，這凸顯了莫斯科和新德裡在近八十年地緣政治動蕩中始終保持的伙伴關系。這次普京來訪是應印度總理莫迪的邀請，出席在印度首都舉行的第23屆印俄年度峰會。這是普京自2022年莫斯科全面入侵烏克蘭以來首次訪問印度。

印度外交部在一份聲明中說，兩國表示希望加強“特殊且具特權的戰略伙伴關系”（Special and Privileged Strategic Partnership，這是印俄關系自2010年正式確立的稱謂），並就共同關心的地區和全球問題交換意見。

訪問前夕，克裡姆林宮的發言人、普京的幕僚長佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調了維護印俄雙邊關系和貿易的重要性。佩斯科夫發表此番言論之際，印度正因購買俄羅斯石油而面臨美國加征關稅。而俄羅斯仍在應對因烏克蘭戰爭而不斷增加的西方制裁。

俄羅斯目前供應印度的原油，佔印度原油進口超過35%，而烏克蘭戰爭前這一比例僅為2%。據海事情報公司Kpler稱，美國近期針對與俄羅斯石油生產商有業務往來的企業的措施，促使印度煉油商尋求供應商多元化。

“我們必須保護我們的貿易免受來自外部的壓力，”佩斯科夫對記者說。佩斯科夫強調，雙方正在討論繞過制裁的替代支付方案。

此外勞務派遣也是普京此次訪問印度的議題之一，越來越多的印度人正在俄羅斯尋求就業機會。在與記者交談時，佩斯科夫還提到國防交易，包括俄羅斯向印度出售S-400防空系統、蘇-57戰鬥機和小型模塊化核反應堆。印度是迄今俄羅斯武器最大的國際買家。

“普京向西方陣營發出了明確的信息”

德國之聲采訪的專家和外交官們表示，事實證明，印俄關系能夠抵御西方壓力，包括美國總統特朗普加征的關稅。

“普京訪問印度向西方陣營發出了明確的信息，即俄羅斯在全球事務中並非孤立無援，”賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學俄羅斯研究中心的專家庫馬爾（Rajan Kumar）告訴德國之聲。

庫馬爾表示，印度也認為自己與俄羅斯的關系具有重要的戰略意義，有助於新德裡在地緣政治層面平衡與西方、與中國的關系。

“特朗普的政策造成了美國與印度之間的信任赤字，提升了俄羅斯（對印度）的重要性。另外，如果印度孤立俄羅斯，意味著將其推向中國，而印度不希望出現這種情況，”這位專家補充道。

盡管俄羅斯與中國保持著緊密聯系，但莫斯科反過來也對北京日益增長的地緣政治影響力保持警惕。庫馬爾認為，這正是俄羅斯積極鼓勵印度通過上合組織、金磚國家等多邊論壇參與歐亞地緣政治的原因。

為什麼俄羅斯和印度如此密切？

莫斯科和新德裡之間的關系始於1947年印度獨立後不久。當時蘇聯通過支持印度的工業發展，以及在印度與巴基斯坦的克什米爾爭端中提供外交支持，贏得了印度的好感。

在1971年的印巴戰爭中，莫斯科公開支持印度，而美國和中國則支持巴基斯坦。印度也從那時開始大量采購蘇聯制造的武器，並在蘇聯的許可下自行生產其中一些武器，例如T-72坦克。

冷戰結束後，印俄兩國仍保持著緊密的防務關系。上世紀90年代，俄羅斯幫助印度生產了大量俄制導彈和戰鬥機，後來又推動了印度核動力“殲敵者”級潛艇的研發。

2002年，印俄簽署太空探索領域的框架協議，俄羅斯協助印度進行太空發射和衛星技術研發。莫迪2014年首次就任總理後，印俄兩國又簽署了包含核能、鈾礦銷售在內的多項協議。

2022年在俄羅斯全面侵略烏克蘭戰爭爆發後，新德裡謹慎行事，避免激怒俄羅斯和西方國家：印度一方面呼籲結束戰爭，另一方面又沒有直接譴責俄羅斯的入侵。

新德裡的外交平衡術

“作為傳統伙伴，印度和俄羅斯對彼此有深厚的信任和信心，如今兩國面臨多重地緣政治挑戰，不僅來自美國，也來自中國，這些信任和信心正發揮著重要作用”，印度前駐俄羅斯大使瓦爾瑪（D Bala Venkatesh Varma）告訴德國之聲，指出印俄關系穩固。

“美國可能會敦促印度減少與莫斯科接觸，但印度非常重視與俄羅斯的防務和能源關系，不會做出妥協”，新德裡智庫“觀察家研究基金會”的戰略研究項目負責人潘特（Harsh Pant）告訴德國之聲。

潘特指出華盛頓的外交立場難以預測，這反過來促使印度謹慎考慮其伙伴關系。他表示，印度在采取外交平衡策略，與俄羅斯保持牢固關系的同時，兼顧與美國更廣泛的戰略伙伴關系。他也表示，俄羅斯和印度追求共同利益並力求實現“戰略自主”，兩國伙伴關系的根基“遠超特朗普政府的直接施壓”。

隨著全球權力格局的轉變，普京為期兩天的訪問為印度和俄羅斯的外交政策優先事項提供重要線索。

印度前外交部長兼駐俄羅斯大使西巴爾（Kanwal Sibal）告訴德國之聲：“普京此次訪印的時機凸顯了新德裡外交政策的根本方針——戰略伙伴關系並非零和博弈。”他說，“美國不能左右印度的外交政策”。

作者: Murali Krishnan (發自新德裡)