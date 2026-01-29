「時隔太久」：施紀賢習近平首次在北京會晤

這是中英兩國首腦時隔八年首次在北京會晤。 [Reuters]

正在訪華的英國首相施紀賢爵士（Sir Keir Starmer）到北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。這是自2018年來中英兩國首腦首次在北京會晤。

在星期四（1月29日）的會晤開始之際，習近平說，英國工黨政府對中英關係發展作出過重要貢獻，只要兩國「超越分歧，相互尊重」，便可「交得出經得起歷史檢驗的答卷」。

施紀賢在開場白中稱，這是英國首相「時隔太久」的一次訪華，英中建設「更精細」關係至關重要。

施紀賢是次率領大規模商務代表團到訪北京與上海，在野保守黨與一些民間組織事前促請他向習近平提出香港與新疆等地人權問題。

兩人於2024年11月在巴西二十國集團（G20）峰會上首次會晤，當時施紀賢曾促請習近平在相關問題，以及俄羅斯入侵烏克蘭問題上「坦誠相待」。

施紀賢這次也是在英中貿易逆差持續擴大的背景下訪華。他星期三（28日）抵達北京時說，連同香港在內，中國是英國第三大貿易夥伴。

據英國商業貿易部統計，2025年第二季，英國對中國大陸一年貿易逆差420億英鎊（575億美元；3999億元人民幣；1.81兆元新台幣），同比增長18%。

中國在2025年錄得全球規模最大的貿易順差，這意味著還有其他國家在面對與英國一樣的問題。