時隔近十年「國共兩黨智庫論壇」北京舉行 期盼持續交流、深化融合發展

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】時隔近10年，國共兩黨恢復機制化交流，「國共兩黨智庫論壇」今（3）日在北京舉行，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題交流研討。

本屆論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者共100多人，由國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源帶隊，於2日抵達北京出席，這是這是時隔10年，國共兩黨論壇再次舉辦，除論壇主活動外，交流團一行還會在北京展開參訪行程。

▲大陸國台辦主任宋濤在開幕式致辭，強調兩岸要持續交流合作，深化融合發展。開幕時大陸國台辦主任宋濤在開幕式致辭表示，今次論壇是習近平書記致電祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席後，落實兩黨共識精神的具體舉措，兩黨要堅持「九二共識」，在反對台獨共同政治基礎，持續強化交流合作，要深化融合發展，促進兩岸交流合作；要堅持以人為本，增進同胞親情福祉，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子。

宋濤強調，兩岸交流合作是維護台海和平穩定的重要途徑，不論干擾再多，交流合作都「不能停、不能斷、不能少」。據統計數字顯示，2025年兩岸貿易額達3143.3億美元，同比增長7.3%，展現兩岸經濟合作的巨大韌性。大陸方面將持續優化產業鏈與供應鏈對接，推動新興產業鏈向台商台企開放，並出台更多配套措施，為加強兩岸經濟合作創造新增長點，深化融合發展空間。

他說，要和平、發展、交流、合作是台灣主流民意，本次論壇緊扣兩岸同胞福祉，議題涵蓋觀光旅遊、海空直航正常化，以及機械、人工智慧、醫療康養、防災減災、能源環保等產業領域，契合兩岸合作發展實際需求，兩岸同胞要勇擔民族大義，共用發展成果，共創盛世榮光。

國民黨副主席蕭旭岑致辭表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。真實的台灣民心，不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道，此次論壇就是為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。

蕭旭岑指出，台灣民眾還是有許多人到大陸旅遊，反觀大陸民眾赴台僅55萬人次，兩者相差極大，這都是台灣執政者方面政策造成；曾經有許多大陸遊客到台灣觀光旅遊的榮景不再，影響最大的就是台灣內的旅遊產業，其他產業也都因兩岸關係影響。國民黨是要為民發聲，為民興利的兩岸溝通平台，國共兩黨共同舉辦智庫論壇，就是關心兩岸民眾的福祉，以為兩岸產業尋找出路，作為最重要的目標。

蕭旭岑強調，應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，如果兩岸對立甚至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益。他期望在兩岸共同政治基礎上，和諧交融，互利共榮，和平發展，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

隨後，出席的兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者做交流。台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光、中國資訊通信研究院人工智慧研究所國際發展部主任許珊、台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐、國家發展改革委能源研究所可再生能源中心主任趙勇強等相繼在論壇上發言。(照片翻攝網絡)