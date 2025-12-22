時隔近4年 普丁與馬克宏將再會談! 法國「恰巧」在這件事上做出重大轉變

2022年2月，俄羅斯總統普丁(左)語法國總統馬克宏在克里姆林宮隔著一張長桌對談。(資料照片) 圖 : 翻攝自克里姆林宮官網

[Newtalk新聞] 當地時間 21 日，克里姆林宮發言人佩斯科夫告訴《俄新社》，普丁「表示願意與馬克宏進行對話」。他說：「因此，如果雙方有共同的政治意願，那麼這件事只能被積極評價。」

普丁與馬克宏上一次面對面的會談，是在俄國對烏克蘭發起特別軍事行動之前，距今已快 4 年。而法國最近也「恰巧」表態不願將凍結的俄國資產拿來援助烏克蘭。國際專家指出，這可能是普丁提出願與馬克宏對談所開出的條件。

佩斯科夫還說，對話的前提是對話必須以互相尊重的方式進行，不應該成為一方「向另一方宣講道理」的地方，而應側重於「理解彼此的立場」，且必須有明確的目的。他補充稱，普丁始終願意「詳細、真誠、始終如一地」解釋他的立場。

俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

《今日俄羅斯》（RT）提到，俄外長拉夫羅夫也表示，普丁一再強調他願意對話，但只與「有禮貌、具備基本禮儀的人」對話。

據法國《世界報》消息，晚些時候，法國總統府愛麗舍宮發言人回應表示，對普丁準備與馬克宏對話「表示歡迎」、「我們將在未來幾天決定最佳對話推進方式」。

愛麗舍宮同樣給此次潛在對話設定前提。發言人強調，與莫斯科的任何討論都將與烏克蘭總統澤連斯基及歐洲盟友保持「完全透明」，目標仍是為烏克蘭確保「穩固且持久的和平」。

「過去三年，俄羅斯針對烏克蘭的入侵和普丁的固執使任何對話可能性終止」，愛麗舍宮稱，然而，「一旦停火和和平談判的前景更加明朗，與普丁的對話將再次變得有用」。

法國總統馬克宏。 圖：翻攝自馬克宏的Ｘ

報導提到，自 2022 年 2 月以來，馬克宏與普丁幾乎沒有直接接觸。他們最近一次電話聯繫是在今年 7 月，此前大約 3 年多沒有聯繫。

本周早些時候，馬克宏表示，他認為歐洲應重新與俄羅斯接觸，而不是讓美國政府獨自領導俄烏和談以及結束俄烏衝突。他當時說：「我相信，在未來幾周內找到合適的框架來重新展開這場討論，符合我們歐洲人和烏克蘭人的利益。」

就在俄法兩國討論會晤計畫時，上週末，美國代表在佛羅里達州邁阿密與俄烏代表會晤，主持進一步旨在結束衝突的談判。談判由川普特使史蒂夫·威特科夫和川普女婿傑瑞德·庫許納調解。

烏克蘭總統澤連斯基曾表示，華盛頓提出了三方會談形式，若成真，這將是莫斯科與基輔半年來的首次面對面談判。不過，克里姆林宮 21 日否認將舉行烏克蘭、俄羅斯和美國的三方會談。

