時隔逾30年！川普宣布立即恢復核試驗 強調中俄緊追在後

美國總統川普。路透社



「川習會」即將登場之際，美國總統川普今日（10/30）稍早宣布，在俄羅斯和中國等擁核國的追趕下，他已指示五角大廈「立即」恢復核武試驗，此舉代表著美國超過30年來的政策重大轉變。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文首先指出，美國擁有的核武數量超越任何國家，並吹噓對現有核武器的全面更新與升級，均是在他第一個任期內所達成，然而，俄羅斯擁有的核武數量位居第二，中國雖遙居第三，但將在5年內迎頭趕上。

廣告 廣告

「基於核武的巨大破壞力，我非常不願意這麼做，但別無選擇！」川普表示，鑑於他國持續進行核武試驗計畫，「我已指示『戰爭部』啟動同等規模的核武測試」，並稱將立即展開這項行動。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，此舉代表美國政策的重大轉變。美國國會圖書館資料顯示，美國政府自1992年以來自願暫停核爆試驗，但其在內華達州的國家安全基地（NNSS）仍保有恢復此類試驗的能力。

2020年5月，有媒體報導稱，川普的首屆政府官員曾討論過是否恢復核試爆，但其與接任的拜登政府均發聲明，重申暫停核武試驗的立場。

無獨有偶，川普稍早也在社群媒體發文稱，美國已批准南韓建造核動力潛艦，並將在美國的費城造船廠建造該潛艦。由於川普將在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，相關發言是否針對中國、北韓及俄羅斯，受到外界關注。

更多太報報導

川習會登場！川普：可望今天簽署貿易協議

習近平抵釜山與川普會談 場外反中與反美示威交鋒

川習會10時登場！川普一早發文「非常期待」 專家：結果可能令人失望