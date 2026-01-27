時隔1年半！EXO SUHO兌現承諾 確定來台登「KOREA SPOTLIGHT」

EXO隊長SUHO時隔一年半將再度來台。（圖／iNKODE 提供）





由韓國文化產業振興院（KOCCA）與韓國文化體育觀光部（MCST）自 2017 年起共同主辦的旗艦級全球 K-Music 展演活動「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026 年首度移師台灣舉行，正式宣布2月26日於 Zepp New Taipei 登場，不僅象徵韓流音樂正式深化與台灣市場的連結，也讓台灣樂迷得以近距離感受官方級 K-Music 展演能量。

活動第一階段開賣即引爆搶票熱潮，限量門票全數秒殺，展現驚人人氣。主辦單位隨即公布第二波重磅卡司，正式邀請被譽為「K-pop 之王」的 EXO 隊長 SUHO（金俊勉）加入演出行列，再度掀起高度討論。「KOREA SPOTLIGHT」第二階段售票將於 1月30日中午12點正式開賣，釋出剩餘票券，勢必再度成為粉絲關注焦點。

新銳女團 SAY MY NAME也在本次演出陣容中。（圖／iNKODE 提供）

「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會卡司豪華，演出卡司包含 EXO 隊長 SUHO、由金在中親自打造的八人超新銳女團 SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖 NELL、以及 WAVY 旗下可身兼製作人，以爵士與古典為基底的 Pop、R&B 實力派女歌手 Milena 等。從偶像音樂、獨立搖滾到跨界流行，不同世代、不同風格音樂人同台交會，完整展現韓國流行音樂產業的豐富層次與多元面貌，讓觀眾能在一場演唱會中，體驗最立體、最全面的韓國音樂能量。

身為本次演唱會最受矚目的焦點之一，被譽為「K-pop 之王」的 SUHO（金俊勉）出道已 14 年，身兼世界級男團 EXO 隊長與主唱，並橫跨音樂、電影、戲劇、音樂劇與綜藝等領域發展，展現多才多藝的全方位藝人實力，深受韓國、台灣及全球粉絲喜愛。SUHO 以獨具個人特色的「SUHO 風格」陸續推出四張個人專輯，作品以樂團音色為基礎，融合搖滾與流行元素，從音樂美學到舞台表現皆獲得高度正面評價。

同時，SUHO 所屬的 EXO 擁有〈Growl〉、〈CALL ME BABY〉、〈Monster〉、〈Tempo〉與〈Love Shot〉等多首現象級代表作。今年EXO 在睽違 2 年 6 個月後以第 8 張正規專輯《REVERXE》回歸，並以展現強烈 SMP（SM music performance）風格的主打歌〈Crown〉再度掀起全球回響。去年宣傳 SUHO 第四張個人專輯《Who Are You》期間，他曾向台灣 EXO-L 感性喊話，表達再度來台演唱的心願，如今時隔一年半帥氣兌現承諾正式站上「KOREA SPOTLIGHT 2026 @ TAIPEI」舞台，勢必引爆 EXO-L 與樂迷高度期待。



