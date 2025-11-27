時隔10個月再來！黃仁勳現身通化夜市水果攤 老闆娘熱情招呼

財經中心／彭淇昀報導

「AI教父」黃仁勳每每來台都會颳起旋風，此次悄悄回台，今（27）日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞，被多名民眾目擊，隨後便前往大直，外界推測可能是要前往台積電創辦人張忠謀家拜訪。稍早，有民眾目擊黃仁勳在通化夜市買水果，再度引發討論。

黃仁勳現身通化夜市買水果，女兒也陪伴在後。（圖／網友Threads＠angieliu0521授權提供，未經同意請勿轉載）

回顧黃仁勳近期的動向，外界推測他此次返台可能與探望張忠謀有關，不過目前輝達並未就他的行程給予任何正式回應。而近年來，黃仁勳造訪台灣的頻率明顯提高，除了固定亮相COMPUTEX等重要科技活動，他也經常被民眾捕捉到在街頭小吃店、傳統市場自在用餐的身影，親切作風頗受好評。此次選在感恩節期間抵台，更讓人感受到他對台灣的熟悉感與深厚情誼。

稍早有網友在Threads上發文，透露她目擊黃仁勳正在通化夜市挑選水果，興奮直呼「現主時，台灣爸爸在通化夜市買水果」。畫面中可見，有不少民眾圍繞在一旁。黃仁勳站在水果攤前挑選，老闆娘熱情招呼，「謝謝你這麼照顧我，來！先吃一下，很久沒吃了」，黃仁勳也用台語回應，「我買！我買！」老闆娘又回，「你先吃沒關係！」

黃仁勳現身通化夜市，自掏腰包請民眾吃水果，相當親民。（圖／網友Threads＠jx181.4授權提供，未經同意請勿轉載）

黃仁勳還自掏腰包請民眾吃水果，有位網友也在社群平台上開心發文，直呼「搶到爸爸的水果」，並附上照片，畫面中是黃仁勳親自將一袋小番茄遞給他，相當親民。

買好後，老闆娘又像黃仁勳再說一次「謝謝你這麼照顧我」，黃仁勳也透過告訴大家來回應老闆娘，「Every，this is best!（各位，這是最好的）」，用行動大力支持。

不過黃仁勳的到訪，也在通化夜市引起民眾圍觀，還有粉絲上前要簽名、合照，而親民的黃仁勳幾乎來者不拒，還有不少人大喊「I love you」，足見黃仁勳的魅力！

