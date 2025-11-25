時隔10年回歸歌手本業 洪言翔被「強迫」靈感突爆發

洪言翔回歸歌手身分。（圖／抓馬文化提供）

影歌雙棲男歌手洪言翔在戲劇圈耕耘十年，憑藉多部口碑影視作品站穩演員腳步，但他始終未忘情歌唱。在2025年尾聲，他終於回歸歌手本位，發行首支個人全創作單曲〈我不再是你依賴〉。洪言翔笑稱，這次能順利產出作品，全靠公司的「硬性鼓勵」，逼得一直猶豫不決的他只能乖乖閉關寫歌，沒想到一寫就停不下來，目前口袋名單已累積近10首創作，展現驚人潛力。

洪言翔坦言，雖然過去常隨手用手機記錄旋律靈感，但總覺得離完整歌曲還有一段距離，遲遲不敢發表。直到公司使出殺手鐧，對他下達「強迫寫歌令」，他才在短短兩、三個月內完成六、七首完整作品。他認為，演員與歌手身份相輔相成，戲劇經驗讓他更懂得梳理情緒，並將這些情感轉化為歌聲，讓聽眾更能感同身受。

廣告 廣告

新歌〈我不再是你依賴〉源於他在社群發起的「我唱你的故事」企劃。該活動開放粉絲點歌分享故事，洪言翔為此甚至挑戰粵語與韓文歌曲，苦練拼音只為精準傳達粉絲心聲。作為該企劃的最終章，他以這首自創曲作為總結，希望能撫慰正經歷失戀痛苦的人，讓大家在歌聲中找到依賴與釋懷。

為了呈現新歌意境，MV導演特別選在山區取景。原以為開車可達，沒想到現場竟是一望無際的山坡，光是抵達拍攝點就需徒步半小時。加上拍攝當日陰雨綿綿，導演還安排洪言翔在山林間奔跑，讓他忍不住自嘲：「我這是在參加極限體能大賽嗎？」不過，當他登頂看到壯闊山海美景與牛群漫步的畫面時，疲憊瞬間全消，直呼一切辛苦都值得。

隨著新歌上線，洪言翔也將與卡夫卡聯手舉辦「啤卡揪音樂趴洪言翔『唱你的故事』音樂會」，這也是他時隔十年後的個人專場演出。音樂會將於11月27日下午2點在北流卡夫卡登場，門票已全面開賣，詳情可洽洪言翔或抓馬文化官方社群專頁。

更多中時新聞網報導

餐飲應援藍色 港都飯店優惠齊發

破迷思 日行萬步 運動量不一定達標

秦祥林聽民歌飆淚 讚鄭怡寶刀未老