時隔13年！龍千玉淚崩親曝女兒離世「真相」 愛女首度入夢嘆都是「老天爺安排」

龍千玉 入行48年首辦個唱「男人情女人心演唱會」，透露愛女過世真相，相隔13年終於入夢。劉耀勻攝

出道48年的台語歌后龍千玉，將舉辦入行48年以來首場大型演唱會，記者會上她數度落淚，除了高齡90歲的母親不斷鼓勵她，2012年在龍千玉生日前一天驚傳離世的女兒，近日也首度入夢。龍千玉首度能面對媒體聊起女兒，並透露了女兒生前最愛歌曲，也開心近日愛女終於入夢，透露當年女兒輕生事件的「真相」！

龍千玉女兒當年離世在她2012年生日前一天驚傳離世，外界盛傳女兒是輕生，時隔13年，龍千玉首度親口對媒體說出女兒離世真相。她表示女兒離世當天中午，兩人本來一起吃飯，還一起討論怎麼慶生，怎料才經過一個下午，晚上演出時收到女兒離世消息，「那時候新聞很大，就說她是輕生，我沒辦法接受輕生這兩個字。」

夢見女兒微笑：「妳終於答應開演唱會了」

龍千玉表示，之後有收到法院通知，證實是意外事故，而她曾在節目中透露，女兒是洗完澡要走到客廳，不小心被浴室門檻撞到跌倒，由於臉部正面趴地、瞬間暈厥，導致短暫窒息不幸身亡，讓龍千玉落淚感嘆：「我是佛教徒，很多人以為自殺是解脫，但其實會一直不斷受苦。我很怕我女兒受苦，後來真相大白，我知道是意外，而不是她不要媽媽，這意外無法控制，只能說是老天爺安排。」

龍千玉透露，她有考慮演唱會上要留個位置給女兒，也坦言這13年來，女兒從來沒有入夢，卻在她決定要舉辦演唱會後，首次夢見了女兒、笑笑地看著她，雖然沒有說話，但龍千玉能強烈感受到女兒在傳達：「媽媽，妳終於答應要開演唱會了。」

龍千玉舉辦演唱會記者會，弟弟江志豐與90歲高齡的母親都來站台，也是媽媽一直鼓勵她要出來開唱。劉耀勻攝

演唱會女兒愛歌入歌單 鼓勵同樣遭遇：找正向朋友聊天

龍千玉表示，她今天記者會上特別容易觸動，是因為想到很多往事，「有想過怎麼會夢到女兒？是不是她也在關心這件事情。」龍千玉透露，女兒生前最喜歡的歌是〈忘川河〉，「這首歌是說為了想見的人，等了一千年不喝孟婆湯，我女兒也是個感性的人，有把這首歌排進歌單中。」也坦言自己很怕演唱會搞不好會哭全場。

面對人生中的挫折與親人離世，龍千玉分享若有人跟她一樣面臨白髮人送黑髮人、或是面對挫折痛苦，「不建議大家躲在角落療傷，多找正向、有能量的朋友聊天，將痛苦說出來，講了幾遍就慢慢不會那麼痛苦。」她也強調：「人生最痛苦是白髮人送黑髮人，但很多事情無法掌握，只能珍惜當下。」

