時隔14年！台灣全面解禁日本「福島食品」 回歸常態管理
日本福島食品在長達14年的禁令後終於全面解禁，食藥署於21日傍晚宣布，福島五個縣市的食品將恢復常態管理措施。自2011年福島核災後，台灣開始禁止福島食品進口，經過2022年及2024年的逐步鬆綁管制，這項長期禁令終於走入歷史。食藥署指出，從2011年起對日本食品的輻射邊境檢驗超過27萬批次，均符合我國食品輻射標準，評估顯示額外輻射曝露的風險可忽略。
2011年的日本福島地震不僅震垮了福島，也讓當地食品陷入輻射危機，台灣政府當時立即禁止福島食品進口。經過14年後，這項禁令終於解除。食藥署表示，自2011年以來，對日本食品進行的輻射邊境檢驗超過27萬批次，所有檢測結果都符合台灣食品輻射標準。
食藥署長姜至剛表示，依據科學數據分析，我國對日本食品的風險評估顯示額外輻射曝露的風險是可忽略的。他強調，目前全世界對日本食品採取特定管制措施的國家只剩下中國、韓國以及俄羅斯，未來台灣將調整為和其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示他個人同意食藥署解禁福島食品，但同時提醒政府，未來如果在國際上或在日本看到新的證據，證明來自日本福島五縣市的加工食品有輻射污染的證據，就應該要重新檢討。
然而，這項解禁決定的時機點引發了一些質疑。總統賴清德於20日才在臉書發布吃壽司的照片，強調是來自鹿兒島和北海道的海鮮，隔天就宣布解禁福島食品。立委葉元之質疑這個時間點的巧合，懷疑是否是基於健康考量還是政治考量。立院黨團書記長陳培瑜則表示，全世界大部分的國家除了中國和俄國之外，都已經對日本的食品採取正常開放的管理程序。
對於這些質疑，食藥署長姜至剛解釋這只是行政程序的巧合，並強調未來會持續對日本食品把關，如果有任何發現都會向民眾進一步說明。
